SEVENTEEN新電影Disney+上線！日落唱到夜晚　屬於克拉的珍貴畫面

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▲《SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN》獨家在Disney+公開。（圖／Disney+）

▲SEVENTEEN成員尹淨漢是團體中第一位當兵的人。（圖／淨漢IG）

超人氣韓團SEVENTEEN的演唱會電影《SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN》今年在大銀幕上映後，今（27）日終於正式宣布，將於10月17日於Disney+獨家上線。《SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN》拍攝於SEVENTEEN 13名成員在首爾世界盃體育場舉辦的演唱會，包括暢銷單曲〈MAESTRO〉初舞台，以及〈Spell〉、〈LALALI〉及〈Cheers to youth〉等熱門歌曲的珍貴畫面。電影從不同角度捕捉了這場從日落到夜晚的震撼演出，完美重現這場只屬於SEVENTEEN和CARAT克拉們（官方粉絲名）的魔力時刻，隨著電影即將登陸Disney+，克拉們能再次體驗那天SEVENTEEN帶給他們的無限感動與難忘回憶。SEVENTEEN由S.COUPS、淨漢、Joshua、Jun、Hoshi、圓佑、WOOZI、DK、珉奎、THE 8、勝寛、Vernon、Dino等13人組成，2015年5月出道，時間一過來到成團第9年，成員們也到了當兵的年紀，，他也在社群平台喊話粉絲「要照顧好自己」，預計2026年6月退伍。