獨／不是建中！台北「最貴學校」1優勢稱霸　家長砸大錢瘋搶學籍

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲近一年台北市明星高中周遭成屋價量表現。（圖／永慶房屋提供）

▲台北市額滿完全中學近一年周邊房市價量表現。（圖／永慶房屋提供）

▲台北大安區大安路巷弄內的預售建案「附中仁」9坪套房實登成交總價1640萬元、單價約168萬元／坪，讓專家大嘆：「我連小房子都快買不起了！」（圖／翻攝Google Map）

▲建中學區內屋齡老舊、公家機關多且新案少，單價較難拉抬。（示意圖／台灣房屋提供）

台北市景美女中曾是前3志願，蔡依林、許藍芳、何如芸都是校友，近期因排名掉到28名引發討論，少子化和交通不便影響有多大？排名和房價有無關係？《NOWnews今日新聞》委請永慶房屋彙整前十大明星學校（基北區錄取分數排名）周遭近500公尺實價交易，發現位在大安區的師大附中以成交均單價116.7萬元，成為「最貴學校」。在地房仲揭師大附中靠1優勢稱霸，就算1坪貴20萬元，家長為孩子的學籍也照搶不誤。根據「113年國中會考基北區錄取分數排名」資料，不分男女的前十名學校依序是建中（中正區）、北一女（中正區）、師大附中（大安區）、成功高中（中正區）、中山女中（中山區）、松山高中（信義區）、薇閣高中（北投區、私立）、大同高中（中山區）、中崙高中（松山區）及延平高中（大安區、私立）。永慶房屋彙整去年8月至今年7月、近一年，台北前十大明星學校及景美女中周遭500公尺內住宅大樓、華廈及公寓成屋的實價交易，發現位在大安區的師大附中與延平中學兩校，成交均單價都達3位數，師大附中以116.7萬元／坪最貴，延平中學105萬元／坪居次，信義區的松山高中以98.9萬元排第三。事實上，今年6月國中會考開放查成績時，永慶房屋公布去年4月至今年3月台北市額滿完全中學周邊房市價量表現，當時設有國中部的師大附中也在榜上，平均成交單價為109.6萬元，時隔僅4個月，師大附中周邊房價每坪已漲7.1萬元，漲幅約6.5%，如以10坪設籍宅來看，總價已漲超過70萬元。一樣都在大安區，師大附中、延平中學房價為何1坪差超過10萬元？永慶房屋大安附中直營店店長陳文豪告訴《NOWnews今日新聞》說，師大附中相對成績更好、升學率更高，採開放式教育，給學生較多自由空間發揮，更能獲家長認同，而且還設有國中部，更有「可直升高中」的超強優勢，但想讀一定得設籍在附中學區範圍。陳文豪說明，師大附中學區範圍房子不多，相對也賣得少，現在出現的都是10坪上下的小宅，總價低、單價高，屋主仰仗師大附中名校光環也惜售，先前社區行情約莫140萬／坪時，屋主想賣160萬／坪，「只有釋出這麼一戶，家長為了要幫小孩設籍，為了讓孩子讀好學校，也願意下血本、付出高額代價買下去」。大安區公寓屋齡多30~45年，近期師大附中周邊有不少都更案，陳文豪指出，新案因成本高、單價相對也很高，以預計明年將交屋的「附中仁」建案來看，「推案時單價都比周邊中古屋高出30萬、甚至40萬，照樣完售」，實價最高成交單價為173.22萬元／坪，為9樓頂樓戶的14坪套房，總價2500萬元。陳文豪指出，隨著新案成交單價不斷推高，周邊中古屋單價也會隨著上升。他認為，除為孩子讀好學校搶學籍外，以置產角度來看也不失是好投資，如果以目前市況來看，「放個3到5年（漲幅）10%跑不掉，5年後更是15%以上 」。十大明星學校近年成交價量資料中，建中、北一、成功都在中正區，但建中周邊平均成交單價為86.3萬元／坪，明顯低於區域9字頭行情。對此，永慶房屋中正南門李文富店長分析，認為主要有兩原因，一是建中位在中正區邊陲之地，設定500公尺內可能會抓取到部分萬華區交易。李文富說，二則是建中學區內屋齡老舊、公家機關多且新案少，要往和平西路二段、三元街、汀洲路才會有住宅存量。他說明，從交易量來看，建中1年只交易76件，周邊公家機關更多的北一女更少，只交易33件。李文富指出，建中近重慶南路一側目前有潤泰新案正在蓋，改先建後售模式，開案後有機會帶動當地房價。李文富說目前12年國教仍是紙上談兵，因此明星高中房價效應不如額滿國中明顯，以當地額滿的中正國中來說，其學生上建中、北一女的錄取率是全台北市66校最高，區域多是10坪上下的「設籍宅」，屋齡較新的大樓成交單價落在180~190萬間，這還是15年內房子，「家長簡直是搶破頭了」。