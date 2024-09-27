麥教授過世了！瑪姬史密斯是JK羅琳指定出演《哈利波特》唯一人選

全球觀眾最喜愛的《哈利波特》裡的「麥教授」瑪姬史密斯（Dame Maggie Smith），今（27）日安詳辭世，許多影迷備受打擊，突然懷念起2001年到2011年，瑪姬史密斯在《哈利波特》的各種身影。其實角色「麥教授」原名是「麥米奈娃」，是《哈利波特》小說裡第一個出現的女巫，而瑪姬史密斯正是作家J·K·羅琳指名出演「麥教授」的唯一人選。
最會變形的「麥教授」讓人懷念 對學生關懷十足
瑪姬史密斯是英國最受敬仰的女演員，曾獲得奧斯卡金像獎、艾美獎、金球獎、美國演員工會獎和多個舞台劇獎殊榮，亦是獲得三次表演獎大滿貫的演員，是英國其中一位著名又最多產的女演員。瑪姬史密斯曾於1990年獲得伊莉莎白二世授予女爵士勳章，並在2014年憑藉戲劇的貢獻，獲授予榮譽勳章。
她以豐富的表演經歷和經典的角色著稱，其中在《哈利波特》系列中飾演的「麥教授」，成為她演員生涯極具代表的角色。「麥教授」是霍格華茲魔法學校的變形教授，也是葛來分多學院的院長，這個角色充滿智慧、勇氣與慈愛，深受影迷喜愛。她嚴格且公正，但也對學生們關懷備至，成為霍格華茲裡的重要人物之一。
其中最讓人津津樂道的，就是精通各種形式魔法的「麥教授」，可以隨意把自己變身成為一隻虎斑貓，更能在毋須施展咒語或者不用魔杖的情況下使用某些魔法，是一名已註冊的化獸師。
《哈利波特》讓J·K·羅琳賺到育兒救命錢 唯一指名瑪姬擔任「麥教授」
《哈利波特》是J·K·羅琳在1993年離婚後，為了撫養孩子而撰寫的故事，當時的她仰賴社會福利金過生活。1997年第一集《神秘的魔法石》出版後，銷量創下空前佳績，成了現象級作品；J·K·羅琳在1999年以100萬英鎊（約台幣4300萬）將《哈利波特》系列電影的版權賣給華納兄弟，之後便推出《哈利波特：神秘的魔法石》（2001）、《哈利波特：消失的密室》（2002）、《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》（2004）、《哈利波特：火盃的考驗》（2005）、《哈利波特：鳳凰會的密令》（2007）、《哈利波特：混血王子的背叛》（2009）、《哈利波特：死神的聖物Ⅰ》（2010）、《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》（2011）等8部電影，而這8部裡，瑪姬史密斯就演了7部。
從2001年到2011年，瑪姬史密斯也因為在《哈利波特》電影中飾演「麥教授」而獲得國際讚譽。值得一提的是，瑪姬史密斯與飾演「魯霸海格」的羅比寇特蘭，都是作者J·K·羅琳親自指定出演的演員。而《哈利波特》的系列電影，創下77億美元票房（約台幣的2460億元），是目前全球史上第三名賣座電影。
瑪姬史密斯（Maggie Smith）小檔案
生 日：1934年12月28日～2024年9月27日（89歲）
國 籍：英國
出 道：1952年
配 偶：
勞勃史蒂芬斯（1967年結婚—1975年離婚）
貝弗利克羅斯（1975年結婚—1998年喪偶）
兒 女：克里斯拉金、托比史蒂芬斯
代表作：《唐頓莊園》、《哈利波特系列電影》
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瑪姬史密斯是英國最受敬仰的女演員，曾獲得奧斯卡金像獎、艾美獎、金球獎、美國演員工會獎和多個舞台劇獎殊榮，亦是獲得三次表演獎大滿貫的演員，是英國其中一位著名又最多產的女演員。瑪姬史密斯曾於1990年獲得伊莉莎白二世授予女爵士勳章，並在2014年憑藉戲劇的貢獻，獲授予榮譽勳章。
她以豐富的表演經歷和經典的角色著稱，其中在《哈利波特》系列中飾演的「麥教授」，成為她演員生涯極具代表的角色。「麥教授」是霍格華茲魔法學校的變形教授，也是葛來分多學院的院長，這個角色充滿智慧、勇氣與慈愛，深受影迷喜愛。她嚴格且公正，但也對學生們關懷備至，成為霍格華茲裡的重要人物之一。
其中最讓人津津樂道的，就是精通各種形式魔法的「麥教授」，可以隨意把自己變身成為一隻虎斑貓，更能在毋須施展咒語或者不用魔杖的情況下使用某些魔法，是一名已註冊的化獸師。
《哈利波特》讓J·K·羅琳賺到育兒救命錢 唯一指名瑪姬擔任「麥教授」
《哈利波特》是J·K·羅琳在1993年離婚後，為了撫養孩子而撰寫的故事，當時的她仰賴社會福利金過生活。1997年第一集《神秘的魔法石》出版後，銷量創下空前佳績，成了現象級作品；J·K·羅琳在1999年以100萬英鎊（約台幣4300萬）將《哈利波特》系列電影的版權賣給華納兄弟，之後便推出《哈利波特：神秘的魔法石》（2001）、《哈利波特：消失的密室》（2002）、《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》（2004）、《哈利波特：火盃的考驗》（2005）、《哈利波特：鳳凰會的密令》（2007）、《哈利波特：混血王子的背叛》（2009）、《哈利波特：死神的聖物Ⅰ》（2010）、《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》（2011）等8部電影，而這8部裡，瑪姬史密斯就演了7部。
從2001年到2011年，瑪姬史密斯也因為在《哈利波特》電影中飾演「麥教授」而獲得國際讚譽。值得一提的是，瑪姬史密斯與飾演「魯霸海格」的羅比寇特蘭，都是作者J·K·羅琳親自指定出演的演員。而《哈利波特》的系列電影，創下77億美元票房（約台幣的2460億元），是目前全球史上第三名賣座電影。
瑪姬史密斯（Maggie Smith）小檔案
生 日：1934年12月28日～2024年9月27日（89歲）
國 籍：英國
出 道：1952年
配 偶：
勞勃史蒂芬斯（1967年結婚—1975年離婚）
貝弗利克羅斯（1975年結婚—1998年喪偶）
兒 女：克里斯拉金、托比史蒂芬斯
代表作：《唐頓莊園》、《哈利波特系列電影》