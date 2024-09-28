潘威倫全盛時期的球質有多強？洪一中透露：從他身上討不到便宜

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲潘威倫堪稱是中職史上最強投手。（圖／獅隊提供）

「嘟嘟」潘威倫今（28）日將在引退賽出戰台鋼雄鷹，不過走過21年的職棒生涯，潘威倫累積149勝，也是中職最多勝利紀錄，洪一中表示，當初看到潘威倫進入中職，就對他印象深刻，「嘟嘟是一個好投手，他在年輕的時候，不管是球速、球質都還蠻強的，所以以前嘟嘟在統一，我們遇到他是很難討到便宜。」洪總回憶，2001年中華隊培訓隊時，曾經有遇過潘威倫，當時他才18歲左右，所以沒有被列為正選名單，不過洪總曾在2002年釜山亞運，跟他一起代表過台灣出賽。潘威倫生涯累積339場先發、拿到149勝、投了31153球、投2118.2局，都是中職紀錄保持人，對於將對戰台鋼力拚生涯150勝，他說：「就是正常調整，目前狀況都還OK，上場就是盡力，一樣全力以赴。」事實上，不管是潘威倫自己說也好，過去搭配過的捕手「丹麥」陳俊輝等也表示，潘威倫不但控球好，球質跟球種很多，所以這也讓他可以一直在中職屹立不搖，持續先發出賽，儘管現在的投球威力不如以往，但「全盛時期」的潘威倫，威力非同小可。