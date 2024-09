潘威倫引退賽28日戰況！完整活動流程與線上免費轉播資訊一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲統一獅隊投手潘威倫即將正式引退。(圖/統一球團提供)

▲統一獅最強洋將布雷回台灣,28、29日為潘威倫引退賽見證歷史。(圖/獅隊提供)

▲統一7-ELEVEn獅宣布,在資深投手「嘟嘟」潘威倫的引退賽上,將邀請歷屆中華隊總教練齊聚台北大巨蛋,其中包含2013年、2017年世界棒球經典賽的總教練,謝長亨以及郭泰源。(圖/統一獅提供)

▲統一7-ELEVEn獅投手「嘟嘟」潘威倫的引退賽,將邀請歷屆中華隊總教練齊聚台北大巨蛋,包含2008年北京奧運總教練洪一中,以及2006年、2010年亞運教練葉志仙。(圖/統一獅提供)

▲統一7-ELEVEn獅投手「嘟嘟」潘威倫的引退賽,為向過去曾經的教練表達感謝,邀請歷屆中華隊總教練出席,其中包含已逝傳奇教練徐生明,將由其夫人謝榮瑤代為出席。(圖/統一獅提供)

潘威倫引退賽就在今天!統一獅隊「永遠的18號」王牌投手 潘威倫引退賽 將在今(28)日於台北大巨蛋登場,獅隊將出戰台鋼雄鷹,42歲的潘威倫目前是中職最資深的球員之一,多項數據都是中職投手之最,包含出賽數、勝場、敗場、投球局數,都遙遙領先其他競爭者。此外,潘威倫在7月底參加的第13場中職明星賽上,於5局登板投球,用2球解決劉基鴻,奪下中繼成功,從2003年以選秀身份加入統一後,潘威倫引退賽將於9月28日在台北大巨蛋舉行,比賽開始時間為傍晚17:05分,29日移師到台南市立棒球場,賽後將舉行引退儀式,邀請球迷一起見證「嘟嘟」的光榮時刻。博斯運動頻道、愛爾達電視台、中華電信MOD中華電信Hami Video、LiTV、四季線上、FainTV歡樂看、CPBLTV、TwitchLINE TODAY潘威倫引退週活動「最後一舞」,最大看點就是他將在9月28日以先發投手的身分出賽,這也是他個人生涯首次在台北大巨蛋先發登板,同時他更要再次挑戰中華職棒史上首位150勝的投手紀錄。活動焦點以國家隊潘威倫榮耀時刻為主軸,2001年是潘威倫生涯第一次獲選中華成棒代表隊、2017年的WBC世界棒球經典賽則是潘威倫國家隊的最後一役。賽前,球團規劃獅房話家常活動,邀請的嘉賓是潘威倫最好的捕手搭檔高志綱及好朋友阿福陽建福進行Talk Show活動,一起喀聊台灣隊潘威倫的點點滴滴。接著,將由長相跟潘威倫神似的饒舌歌手大支帶來現場演唱。週日回到獅子軍主場台南市立棒球場,賽前邀請到統一獅傳奇洋砲布雷現身和三代獅成員進行Talk Show,暢聊當時一起征戰全台的有趣回憶。布雷表示,他非常期待這次回台的活動,感謝獅隊的邀約,讓他能參與潘威倫的重要時刻,並與當年一起奮戰的隊友們再次相聚。他也表示,他非常期待與台灣的球迷見面。感念於潘威倫生涯中,只要國家對有需要,都會義不容辭地披上中華隊戰袍,代表台灣出征。本次統一獅球團,邀請曾經帶嘟嘟一同為國爭戰的總教練們來參加周六賽後的活動儀式。包括郭泰源、洪一中、謝長亨、陳進財、林華韋、楊賢銘、葉志仙,至於徐生明總教練則是由遺孀謝榮瑤代表出席。集結老隊友、家人的溫馨現場,DU MY BEST 潘威倫榮耀引退儀式。獅隊特別邀請曾經與潘威倫一起共創榮耀三連霸的隊友齊聚在台南棒球場,再次喚起曾經的那份感動,其中包括洋將布雷也遠洋來到台南參加潘威倫引退儀式。投手群:曾翊誠、沈柏蒼、高龍偉、張志強、高建三、潘俊榮、鄭博壬外野手:黃甘霖、潘武雄、楊松弦、郭岱琦、劉芙豪、許峰賓內野手:布雷、高國慶、莊景賀 、陽東益、王子菘、許聖杰、鄭乃文、劉育辰捕手:高政華、高志綱、陳俊輝、凃壯勳、楊博超9.28(六)17:05 台鋼雄鷹vs統一獅於臺北大巨蛋賽事,將安排潘威倫大巨蛋初次先發登板,當天除了潘威倫先發出賽外,賽後也將結合中華隊潘威倫進行感謝儀式,感謝一起進場見證的每一位球迷。● 尊榮豪華席:票價:單一票價8818元,限額1818席座位:B1 111~115區(本壘)贈品:潘威倫中華隊主場球衣一件-2001成棒首款/電繡潘威倫中華隊客場球衣一件-2017成棒最終款/熱昇華潘威倫中華隊公仔一支 -2013經典款(主、客場款款式,隨機贈送不可指定)潘威倫引退實戰紀念球一顆潘威倫 DU MY BEST 毛巾一條-中華隊款式潘威倫引退限定止滑粉一盒-中華隊款式潘威倫臺北大巨蛋引退賽3D觀賽證書一張●沈默王牌區:票價:單一票價3080元座位:B1 108~110(一壘)及 B1 116~118區(三壘)贈品:2017中華隊潘威倫客場球衣(成棒最終款/熱昇華)潘威倫DU MY BEST毛巾(中華隊款式)潘威倫引退限定止滑粉(中華隊款式)潘威倫臺北大巨蛋引退賽3D觀賽證書●內野一般席(B1):票價:全票1200元 、半票1100元、會員優惠票1100元、愛心優惠票600元座位:B1 102~107區 (一壘)及 B1 119~124區 (三壘)贈品:潘威倫DU MY BEST毛巾(中華隊款式)潘威倫引退限定止滑粉(中華隊款式)潘威倫臺北大巨蛋引退賽3D觀賽證書● 內野一般席(L2):票價:全票1000元、半票900元、會員優惠票900元、愛心優惠票500元座位:L2 201~225區贈品:潘威倫DU MY BEST毛巾(中華隊款式)潘威倫臺北大巨蛋引退賽3D觀賽證書● 內野一般席(L4):票價:全票700元 、半票600元、會員優惠票600元、愛心優惠票350元座位:L4 401~417區贈品:潘威倫臺北大巨蛋引退賽3D觀賽證書●外野一般席(B1):票價:全票700元、半票600元、會員優惠票600元、愛心優惠票350元座位:B1 140~146區(右外) 及B1 131~137區(左外)贈品:潘威倫臺北大巨蛋引退賽3D觀賽證書