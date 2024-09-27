潘威倫引退賽28日大巨蛋先發！票價、活動流程與轉播資訊一次看

潘威倫引退！統一獅隊「永遠的18號」王牌投手潘威倫引退賽將在明（28）日於台北大巨蛋登場，其中球團為9月28日定調為中華隊主題，同時正逢教師節，球團公布歷代國家隊總教練都將蒞臨台北大巨蛋，見證嘟嘟的引退。《NOWnews今日新聞》整理潘威倫引退賽相關活動，一起見證「永遠的嘟嘟」潘威倫退休的榮耀時刻。
保持各項中職紀錄 149勝高居第一
潘威倫目前是中職最資深的球員之一，多項數據都是中職投手之最，包含出賽數、勝場、敗場、投球局數，都遙遙領先其他競爭者。此外，潘威倫在7月底參加的第13場中職明星賽上，於5局登板投球，用2球解決劉基鴻，奪下中繼成功，以42歲又138天成為史上最年長明星賽中繼成功投手。
從2003年以選秀身份加入統一後，今年是潘威倫為統一效力的第21個賽季，生涯累積出賽395場，先發339場，拿下149勝、107敗，完成過17次完投、56次後援、4次完封，總投球局數高達2116.2局。
潘威倫引退賽時間與地點
潘威倫引退賽將於9月28日在台北大巨蛋舉行，比賽開始時間為傍晚17:05分，29日移師到台南市立棒球場，賽後將舉行引退儀式，邀請球迷一起見證「嘟嘟」的光榮時刻。
潘威倫引退直播平台總整理：
電視台：
博斯運動頻道、愛爾達電視台、中華電信MOD
線上轉播：
中華電信Hami Video、LiTV、四季線上、FainTV歡樂看、CPBLTV、Twitch
免費直播平台：
LINE TODAY
潘威倫引退賽活動亮點
潘威倫引退週活動「最後一舞」，最大看點就是他將在9月28日以先發投手的身分出賽，這也是他個人生涯首次在台北大巨蛋先發登板，同時他更要再次挑戰中華職棒史上首位150勝的投手紀錄。另外，9月29日回到台南主場的賽後，將是完整的引退儀式。根據統一獅球團目前公布的資訊，其它亮點如下：
賽前活動
9月28日：活動焦點以國家隊潘威倫榮耀時刻為主軸，2001年是潘威倫生涯第一次獲選中華成棒代表隊、2017年的WBC世界棒球經典賽則是潘威倫國家隊的最後一役。
賽前，球團規劃獅房話家常活動，邀請的嘉賓是潘威倫最好的捕手搭檔高志綱及好朋友阿福陽建福進行Talk Show活動，一起喀聊台灣隊潘威倫的點點滴滴。接著，將由長相跟潘威倫神似的饒舌歌手大支帶來現場演唱。
潘威倫引退賽，大支將獻唱。（圖／統一獅）
9月29日：週日回到獅子軍主場台南市立棒球場，賽前邀請到統一獅傳奇洋砲布雷現身和三代獅成員進行Talk Show，暢聊當時一起征戰全台的有趣回憶。
布雷表示，他非常期待這次回台的活動，感謝獅隊的邀約，讓他能參與潘威倫的重要時刻，並與當年一起奮戰的隊友們再次相聚。他也表示，他非常期待與台灣的球迷見面。
潘威倫引退賽後活動
9月28日：感念於潘威倫生涯中，只要國家對有需要，都會義不容辭地披上中華隊戰袍，代表台灣出征。本次統一獅球團，邀請曾經帶嘟嘟一同為國爭戰的總教練們來參加周六賽後的活動儀式。包括郭泰源、洪一中、謝長亨、陳進財、林華韋、楊賢銘、葉志仙，至於徐生明總教練則是由遺孀謝榮瑤代表出席。
9月29日：集結老隊友、家人的溫馨現場，DU MY BEST 潘威倫榮耀引退儀式。獅隊特別邀請曾經與潘威倫一起共創榮耀三連霸的隊友齊聚在台南棒球場，再次喚起曾經的那份感動，其中包括洋將布雷也遠洋來到台南參加潘威倫引退儀式。
潘威倫引退賽特別參加隊友：
歷屆國家隊總教練將出席潘威倫引退賽。（圖／統一獅提供）
潘威倫引退賽門票購買指南
統一獅潘威倫選手的引退賽，分別在兩個場地舉行。9月28日在台北大巨蛋、9月29日在台南市立棒球場。本系列賽事預售票於全台統一超商ibon售票系統熱烈販售中。最貴的尊榮豪華席及引退觀禮席，票價為8818元。特殊席次及價格說明如下，完整資訊可以到ibon售票網查詢。
9月28日潘威倫引退賽票價資訊。（圖／統一獅）
9月28日
尊榮豪華席（此席次僅販售到9/18為止）
沈默王牌區
9月28日潘威倫引退賽票價資訊。（圖／統一獅）
內野一般席（B1）
內野一般席（L2）
9月29日潘威倫引退賽票價資訊。（圖／統一獅）
9月29日
引退觀禮席
沈默王牌席
內野一般席
家庭席
鑽石席
球探席
潘威倫引退賽紀念商品
統一獅球團為潘威倫引退賽推出一系列的紀念商品，包括搖頭公仔、球員卡及球衣，詳細資訊可以到統一獅官方商城查詢。
潘威倫引退賽紀念商品。（圖／統一獅）
【The Glory of Unilions】潘威倫引退紀念搖頭公仔 售價：2418元
【The Glory of Unilions】潘威倫引退紀念球衣 售價：2480元
【The Glory of Unilions】SSK潘威倫球員同款實戰手套 售價：18,000元
【The Glory of Unilions】潘威倫引退紀念球員卡 售價：1800元
【The Glory of Unilions】潘威倫引退紀念球 售價：350元
潘威倫引退賽贈品一次看
這次統一獅球團為潘威倫引退賽的購票球迷，規劃十分豐富的購票贈品，最完整的贈品資訊可以到ibon售票網查詢。
9月28日
尊榮豪華席（此席次僅販售到9.18為止）
內野一般席（L2）
9月29日
引退豪華觀禮席
內野一般席
家庭席
鑽石席
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潘威倫目前是中職最資深的球員之一，多項數據都是中職投手之最，包含出賽數、勝場、敗場、投球局數，都遙遙領先其他競爭者。此外，潘威倫在7月底參加的第13場中職明星賽上，於5局登板投球，用2球解決劉基鴻，奪下中繼成功，以42歲又138天成為史上最年長明星賽中繼成功投手。
從2003年以選秀身份加入統一後，今年是潘威倫為統一效力的第21個賽季，生涯累積出賽395場，先發339場，拿下149勝、107敗，完成過17次完投、56次後援、4次完封，總投球局數高達2116.2局。
潘威倫引退賽時間與地點
潘威倫引退賽將於9月28日在台北大巨蛋舉行，比賽開始時間為傍晚17:05分，29日移師到台南市立棒球場，賽後將舉行引退儀式，邀請球迷一起見證「嘟嘟」的光榮時刻。
潘威倫引退直播平台總整理：
電視台：
博斯運動頻道、愛爾達電視台、中華電信MOD
線上轉播：
中華電信Hami Video、LiTV、四季線上、FainTV歡樂看、CPBLTV、Twitch
免費直播平台：
LINE TODAY
潘威倫引退賽活動亮點
潘威倫引退週活動「最後一舞」，最大看點就是他將在9月28日以先發投手的身分出賽，這也是他個人生涯首次在台北大巨蛋先發登板，同時他更要再次挑戰中華職棒史上首位150勝的投手紀錄。另外，9月29日回到台南主場的賽後，將是完整的引退儀式。根據統一獅球團目前公布的資訊，其它亮點如下：
賽前活動
9月28日：活動焦點以國家隊潘威倫榮耀時刻為主軸，2001年是潘威倫生涯第一次獲選中華成棒代表隊、2017年的WBC世界棒球經典賽則是潘威倫國家隊的最後一役。
賽前，球團規劃獅房話家常活動，邀請的嘉賓是潘威倫最好的捕手搭檔高志綱及好朋友阿福陽建福進行Talk Show活動，一起喀聊台灣隊潘威倫的點點滴滴。接著，將由長相跟潘威倫神似的饒舌歌手大支帶來現場演唱。
潘威倫引退賽，大支將獻唱。（圖／統一獅）
9月29日：週日回到獅子軍主場台南市立棒球場，賽前邀請到統一獅傳奇洋砲布雷現身和三代獅成員進行Talk Show，暢聊當時一起征戰全台的有趣回憶。
布雷表示，他非常期待這次回台的活動，感謝獅隊的邀約，讓他能參與潘威倫的重要時刻，並與當年一起奮戰的隊友們再次相聚。他也表示，他非常期待與台灣的球迷見面。
潘威倫引退賽後活動
9月28日：感念於潘威倫生涯中，只要國家對有需要，都會義不容辭地披上中華隊戰袍，代表台灣出征。本次統一獅球團，邀請曾經帶嘟嘟一同為國爭戰的總教練們來參加周六賽後的活動儀式。包括郭泰源、洪一中、謝長亨、陳進財、林華韋、楊賢銘、葉志仙，至於徐生明總教練則是由遺孀謝榮瑤代表出席。
9月29日：集結老隊友、家人的溫馨現場，DU MY BEST 潘威倫榮耀引退儀式。獅隊特別邀請曾經與潘威倫一起共創榮耀三連霸的隊友齊聚在台南棒球場，再次喚起曾經的那份感動，其中包括洋將布雷也遠洋來到台南參加潘威倫引退儀式。
潘威倫引退賽特別參加隊友：
- 投手群：曾翊誠、沈柏蒼、高龍偉、張志強、高建三、潘俊榮、鄭博壬
- 外野手：黃甘霖、潘武雄、楊松弦、郭岱琦、劉芙豪、許峰賓
- 內野手：布雷、高國慶、莊景賀 、陽東益、王子菘、許聖杰、鄭乃文、劉育辰
- 捕手：高政華、高志綱、陳俊輝、凃壯勳、楊博超
歷屆國家隊總教練將出席潘威倫引退賽。（圖／統一獅提供）
潘威倫引退賽門票購買指南
統一獅潘威倫選手的引退賽，分別在兩個場地舉行。9月28日在台北大巨蛋、9月29日在台南市立棒球場。本系列賽事預售票於全台統一超商ibon售票系統熱烈販售中。最貴的尊榮豪華席及引退觀禮席，票價為8818元。特殊席次及價格說明如下，完整資訊可以到ibon售票網查詢。
9月28日潘威倫引退賽票價資訊。（圖／統一獅）
9月28日
尊榮豪華席（此席次僅販售到9/18為止）
- 票價：單一票價8818元，限額1818席
- 座位：B1 111~115區(本壘)
沈默王牌區
- 票價：單一票價3080元
- 座位：B1 108～110（一壘）及 B1 116～118區（三壘）
9月28日潘威倫引退賽票價資訊。（圖／統一獅）
內野一般席（B1）
- 票價：全票1200元 、半票1100元、會員優惠票1100元、愛心優惠票600元
- 座位：B1 102~107區（一壘）及 B1 119～124區（三壘）
內野一般席（L2）
- 票價：全票1000元、半票900元、會員優惠票900元、愛心優惠票500元
- 座位：L2 201～225區
9月29日潘威倫引退賽票價資訊。（圖／統一獅）
9月29日
引退觀禮席
- 票價：單一票價8818元
- 座位：鑽石席座位1~6排，共60席
沈默王牌席
- 票價：單一票價1100元
- 座位：一、三壘Ａ、Ｂ、C、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ區
內野一般席
- 票價：全票650元、半票550元、會員優惠票550元、愛心優惠票325元
- 座位：內野一、三壘H、I、J、K、L、M、N、O區及本壘Ｂ區
家庭席
- 票價：每席4500元（五人入座）
- 座位：本壘後方家庭席，共5席
鑽石席
- 票價：每席票價900元
- 座位：一壘牛棚區座位7~23排，共125席
球探席
- 票價：單人900元、雙人1800元
- 座位：本壘後方看台，單人12席，雙人24席
潘威倫引退賽紀念商品
統一獅球團為潘威倫引退賽推出一系列的紀念商品，包括搖頭公仔、球員卡及球衣，詳細資訊可以到統一獅官方商城查詢。
潘威倫引退賽紀念商品。（圖／統一獅）
【The Glory of Unilions】潘威倫引退紀念搖頭公仔 售價：2418元
【The Glory of Unilions】潘威倫引退紀念球衣 售價：2480元
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【The Glory of Unilions】潘威倫引退紀念球員卡 售價：1800元
【The Glory of Unilions】潘威倫引退紀念球 售價：350元
潘威倫引退賽贈品一次看
這次統一獅球團為潘威倫引退賽的購票球迷，規劃十分豐富的購票贈品，最完整的贈品資訊可以到ibon售票網查詢。
9月28日
尊榮豪華席（此席次僅販售到9.18為止）
- 潘威倫中華隊主場球衣一件-2001成棒首款/電繡
- 潘威倫中華隊客場球衣一件-2017成棒最終款/熱昇華
- 潘威倫中華隊公仔一支 -2013經典款(主、客場款款式，隨機贈送不可指定)
- 潘威倫引退實戰紀念球一顆
- 潘威倫 DU MY BEST 毛巾一條-中華隊款式
- 潘威倫引退限定止滑粉一盒-中華隊款式
- 潘威倫臺北大巨蛋引退賽3D觀賽證書一張
- 2017中華隊潘威倫客場球衣（成棒最終款/熱昇華）
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9月29日
引退豪華觀禮席
- 潘威倫頂級專屬座椅
- 潘威倫引退球衣球迷版
- 潘威倫引退實戰紀念球
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- 潘威倫職棒生涯首件球衣造型提袋
- 潘威倫生涯球員卡 *依據購票人數給予數量