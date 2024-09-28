潘威倫無安打比賽的幕後功臣？潘武雄現身說法：「他其實很在意」

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▲統一獅隊潘威倫，是獅隊首度達成無安打比賽的球員。（NOWnews資料照）

潘威倫的無安打比賽有多難？2008年7月10日，統一7-ELEVEn獅隊在主場台南市立棒球場遭遇中信鯨隊，不少球迷應該不知道潘威倫過去在美和中學畢業後，曾跟學長沈鈺傑一樣，前往日本別府大學棒球隊發展，但潘威倫到了當地發現該校並沒有正規訓練的棒球隊，而是一般的棒球社團，狀況與想像中相去甚遠，潘威倫進入中職後，連續7年都有單季10勝以上的成績，穩定且專業的表現，讓他贏得「沈默王牌」的稱號，但潘威倫私底下也算是冷面笑匠，也會跟隊友開玩笑。潘武雄當時鎮守左外野，他說：「那場球他一定知道是『無安打』，但他其實看起來很鎮定，實際上很在意。」而當大家全心全意為「嘟嘟」接球時，潘威倫也感受到隊友相挺，潘武雄說：「就算受傷也要努力去接每一球。」此外，陳俊輝的配球也是功不可沒，他也回憶到，潘威倫當時的球種夠多，所以可以讓對手抓不到投球節奏，也是他累積大量三振跟勝投的秘訣。