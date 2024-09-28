潘威倫無安打比賽的幕後功臣？潘武雄現身說法：「他其實很在意」

潘威倫的無安打比賽有多難？2008年7月10日，統一7-ELEVEn獅隊在主場台南市立棒球場遭遇中信鯨隊，當時先發投手就是「嘟嘟」潘威倫，他投出了中職史上本土投手的第二次無安打比賽，加上這也是中職史上第六次，潘威倫的偉大就可由此看出，《NOWnews今日新聞》帶讀者回顧14年前的潘威倫，他到底有多強，還有，這場比賽到底有多少令人印象深刻之處。潘威倫好友潘武雄也爆料，「其實嘟嘟很在意，但他沒有表現出來。」
潘威倫進職棒5年就達成無安打比賽 堪比「曹三封」
不少球迷應該不知道潘威倫過去在美和中學畢業後，曾跟學長沈鈺傑一樣，前往日本別府大學棒球隊發展，但潘威倫到了當地發現該校並沒有正規訓練的棒球隊，而是一般的棒球社團，狀況與想像中相去甚遠，半年不到他就回到台灣進入輔仁大學就讀，之後因為學業繁忙，他又到合庫打球，之後投入中職選秀，2003年中華職棒季前選秀會，被統一獅隊以第一指名選中。
潘威倫進入中職後，連續7年都有單季10勝以上的成績，穩定且專業的表現，讓他贏得「沈默王牌」的稱號，但潘威倫私底下也算是冷面笑匠，也會跟隊友開玩笑。
潘威倫在2008年還算是球季巔峰時期，在7月10日對戰中信鯨比賽，首局因為高國慶守備失誤，就讓潘威倫錯失完全比賽的機會，但潘威倫越投越穩定，讓人感受到他想要「完封」，或是挑戰「無安打比賽」的心情。
潘武雄當時鎮守左外野，他說：「那場球他一定知道是『無安打』，但他其實看起來很鎮定，實際上很在意。」而當大家全心全意為「嘟嘟」接球時，潘威倫也感受到隊友相挺，潘武雄說：「就算受傷也要努力去接每一球。」
此外，陳俊輝的配球也是功不可沒，他也回憶到，潘威倫當時的球種夠多，所以可以讓對手抓不到投球節奏，也是他累積大量三振跟勝投的秘訣。
當時最後一位中信打者為葉長龍，游擊手許聖杰傳到一壘，有一點「接近」，但是裁判還是舉起出局手勢，才完成此紀錄。統一獅隊精神領袖「標哥」何信標表示：「最後一個守備很關鍵，我們常開玩笑說，當時沒有輔助判決，最後一個出局數其實很危險。」也說出無安打比賽的可貴。
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不少球迷應該不知道潘威倫過去在美和中學畢業後，曾跟學長沈鈺傑一樣，前往日本別府大學棒球隊發展，但潘威倫到了當地發現該校並沒有正規訓練的棒球隊，而是一般的棒球社團，狀況與想像中相去甚遠，半年不到他就回到台灣進入輔仁大學就讀，之後因為學業繁忙，他又到合庫打球，之後投入中職選秀，2003年中華職棒季前選秀會，被統一獅隊以第一指名選中。
潘威倫進入中職後，連續7年都有單季10勝以上的成績，穩定且專業的表現，讓他贏得「沈默王牌」的稱號，但潘威倫私底下也算是冷面笑匠，也會跟隊友開玩笑。
潘威倫在2008年還算是球季巔峰時期，在7月10日對戰中信鯨比賽，首局因為高國慶守備失誤，就讓潘威倫錯失完全比賽的機會，但潘威倫越投越穩定，讓人感受到他想要「完封」，或是挑戰「無安打比賽」的心情。
潘武雄當時鎮守左外野，他說：「那場球他一定知道是『無安打』，但他其實看起來很鎮定，實際上很在意。」而當大家全心全意為「嘟嘟」接球時，潘威倫也感受到隊友相挺，潘武雄說：「就算受傷也要努力去接每一球。」
此外，陳俊輝的配球也是功不可沒，他也回憶到，潘威倫當時的球種夠多，所以可以讓對手抓不到投球節奏，也是他累積大量三振跟勝投的秘訣。
當時最後一位中信打者為葉長龍，游擊手許聖杰傳到一壘，有一點「接近」，但是裁判還是舉起出局手勢，才完成此紀錄。統一獅隊精神領袖「標哥」何信標表示：「最後一個守備很關鍵，我們常開玩笑說，當時沒有輔助判決，最後一個出局數其實很危險。」也說出無安打比賽的可貴。