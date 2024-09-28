狂飆3316萬！大谷翔平50轟50盜紀念球開始拍賣　有機會創下天價

大谷翔平好厲害！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平50轟50盜的紀錄實戰球，今（28）日起在美國拍賣網站《Goldin》開賣，結果一開始競標就狂漲一倍以上，目前標價高達105萬美元（約3316萬台幣），有機會創下天價紀錄。大谷50轟球日前也引發爭議，一名18歲的少年抗議他的球被一位黑衣男搶走，等於直接把一棟房子「送人」，他因此不爽開告，而史上最貴的全壘打球為紅雀隊Mark McGwire的70轟紀念球，他在1998年締造此紀錄。這顆球售價最後標到300萬又5000美元，（約台幣9565萬台幣）。
大谷翔平紀念球價值非凡 可望創造天價紀錄
大谷翔平在美國時間9月19日完成單場三轟，以及史上唯一的50轟50盜紀錄，而他持續創造歷史，大谷這球預計超過100萬美元機率很高。
大谷翔平的50轟紀念球，在美東時間27日（台灣時間28日0:00）開始競標，最初設定價格為50萬美元，約為1594萬台幣，10月9日（台灣時間10日）最高可標到450萬美元，約為1億4348萬台幣就可售出。
事實上，根據過去競標結果，美國職棒最高全壘打球競標價是前運動家隊、紅雀隊超級球星Mark McGwire的70轟紀念球，他在1998年締造此紀錄。這顆球售價最後標到300萬又5000美元，（約台幣9565萬台幣）。
結果大谷的50轟球今天開賣，一開始就飆漲到105萬美元，相當於3316萬台幣，預計有機會上看破億台幣。
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大谷翔平在美國時間9月19日完成單場三轟，以及史上唯一的50轟50盜紀錄，而他持續創造歷史，大谷這球預計超過100萬美元機率很高。
大谷翔平的50轟紀念球，在美東時間27日（台灣時間28日0:00）開始競標，最初設定價格為50萬美元，約為1594萬台幣，10月9日（台灣時間10日）最高可標到450萬美元，約為1億4348萬台幣就可售出。
事實上，根據過去競標結果，美國職棒最高全壘打球競標價是前運動家隊、紅雀隊超級球星Mark McGwire的70轟紀念球，他在1998年締造此紀錄。這顆球售價最後標到300萬又5000美元，（約台幣9565萬台幣）。
結果大谷的50轟球今天開賣，一開始就飆漲到105萬美元，相當於3316萬台幣，預計有機會上看破億台幣。