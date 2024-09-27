還我3200萬！大谷翔平50轟50盜球再度引發爭議　18歲少年不滿提告

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大谷翔平50轟紀念球將被拍賣！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平日前達成單季「50轟、50盜」的偉大成就，不過大谷的第50轟球預定於美東時間周五，也就是今（27）日深夜拍賣，但本來撿到大谷紀念球的18歲球迷Max Matus卻在前1天向法院提告，他表示自己才是最早獲得該球原主，尋求終止拍賣。但負責拍賣的Goldin公司表示，仍會如期舉行。大谷翔平的50轟紀念球，預計在美東時間27日0:00開始競標，事實上，根據過去競標結果，美國職棒最高全壘打球競標價是前運動家隊、紅雀隊超級球星Mark McGwire的70轟紀念球，他在1998年締造此紀錄。這顆球售價最後標到300萬又5000美元，（約台幣9565萬台幣）。