還我3200萬！大谷翔平50轟50盜球再度引發爭議　18歲少年不滿提告

大谷翔平50轟紀念球將被拍賣！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平日前達成單季「50轟、50盜」的偉大成就，不過大谷的第50轟球預定於美東時間周五，也就是今（27）日深夜拍賣，但本來撿到大谷紀念球的18歲球迷Max Matus卻在前1天向法院提告，他表示自己才是最早獲得該球原主，尋求終止拍賣。但負責拍賣的Goldin公司表示，仍會如期舉行。大谷50轟紀念球，將至少以50萬美元（約1594萬台幣）的價格開始競標，最高設定價格為450萬美元，也就是1億4348萬台幣，也難怪這位球迷會不爽開告。預計這顆球起碼上看100萬美元（約3200萬台幣）。
大谷紀念球價值高 球迷趨之若鶩
大谷翔平的50轟紀念球，預計在美東時間27日0:00開始競標，最初設定價格為50萬美元，約為1594萬台幣，10月9日（台灣時間10日）最高可標到450萬美元，約為1億4348萬台幣就可售出。
根據美國媒體《洛杉磯時報》報導，這名與大谷翔平第50轟球失之交臂的少年是18歲的Max Matus，他和爸爸一起到球場慶祝18歲生日。父親Greg Matus也不滿，而兩人認為當時「黑衣男」強行爭奪大谷開轟球，不是合法，尋求法律途徑。
事實上，根據過去競標結果，美國職棒最高全壘打球競標價是前運動家隊、紅雀隊超級球星Mark McGwire的70轟紀念球，他在1998年締造此紀錄。這顆球售價最後標到300萬又5000美元，（約台幣9565萬台幣）。
大聯盟官網日前公布，知名漫畫家以及藝術遊戲收藏者Todd McFarlane以1999年以300萬美元的價格入手Mark McGwire的70轟紀念球，他同時也擁有Barry Bonds2001年73轟的全壘打球，2003年購入的金額是51萬7500美元。
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大谷翔平的50轟紀念球，預計在美東時間27日0:00開始競標，最初設定價格為50萬美元，約為1594萬台幣，10月9日（台灣時間10日）最高可標到450萬美元，約為1億4348萬台幣就可售出。
根據美國媒體《洛杉磯時報》報導，這名與大谷翔平第50轟球失之交臂的少年是18歲的Max Matus，他和爸爸一起到球場慶祝18歲生日。父親Greg Matus也不滿，而兩人認為當時「黑衣男」強行爭奪大谷開轟球，不是合法，尋求法律途徑。
事實上，根據過去競標結果，美國職棒最高全壘打球競標價是前運動家隊、紅雀隊超級球星Mark McGwire的70轟紀念球，他在1998年締造此紀錄。這顆球售價最後標到300萬又5000美元，（約台幣9565萬台幣）。
大聯盟官網日前公布，知名漫畫家以及藝術遊戲收藏者Todd McFarlane以1999年以300萬美元的價格入手Mark McGwire的70轟紀念球，他同時也擁有Barry Bonds2001年73轟的全壘打球，2003年購入的金額是51萬7500美元。