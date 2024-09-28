快訊／太扯！大谷翔平本季54轟57盜再創紀錄　近12場狂灌26分打點

大谷翔平又開轟了！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（28）日在對戰科羅拉多落磯隊比賽，先發打一棒指定打擊，首局滾地球出局，不過他在第2局就敲出右外野安打上壘，單季57盜出爐，正式超越鈴木一朗，成為日本出身球員單季最多紀錄。大谷4局又敲安上壘，6局上又轟出三分砲，單季54轟出爐，本季已經「54轟57盜壘」，大谷近12場貢獻26分打點。目前道奇以10:3領先落磯隊。
大谷翔平有夠兇 連續2場3安猛打賞
大谷翔平昨日單場三安猛打賞，幫道奇隊以7:2擊敗教士，完成國聯西區三連霸紀錄。沒想到大谷今天又延續紀錄，連續10場安打。大谷近12場貢獻26分打點，打擊手感持續發燙，還有機會爭取三冠王。
大谷今天先在2局展開攻勢，他相中外角138公里指叉球，硬是敲出右外野安打，他也順利追加1分打點，並且利用盜壘幫助球隊追加分數。4局大谷又敲安上壘，維持連續2天3安猛打賞的成績。
大谷此役創造57盜一口氣超越鈴木一朗，成為最會盜壘的日本球員，但是大谷的開轟腳步沒有停歇，4局他又敲安上壘，6局上遇到Anthony Molina，大谷不疾不徐，面對第六球，是顆偏高的變速球，跑在紅中位置上，他一棒轟出右外野3分砲，幫助球隊拉開比數。
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大谷翔平昨日單場三安猛打賞，幫道奇隊以7:2擊敗教士，完成國聯西區三連霸紀錄。沒想到大谷今天又延續紀錄，連續10場安打。大谷近12場貢獻26分打點，打擊手感持續發燙，還有機會爭取三冠王。
大谷今天先在2局展開攻勢，他相中外角138公里指叉球，硬是敲出右外野安打，他也順利追加1分打點，並且利用盜壘幫助球隊追加分數。4局大谷又敲安上壘，維持連續2天3安猛打賞的成績。
大谷此役創造57盜一口氣超越鈴木一朗，成為最會盜壘的日本球員，但是大谷的開轟腳步沒有停歇，4局他又敲安上壘，6局上遇到Anthony Molina，大谷不疾不徐，面對第六球，是顆偏高的變速球，跑在紅中位置上，他一棒轟出右外野3分砲，幫助球隊拉開比數。