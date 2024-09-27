愛妻特製「17號大谷翔平牛仔外套」引發熱議！球迷：真美子好可愛

田中真美子更漂亮了！美國職棒洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（27）日在對戰教士隊比賽，單場3安猛打賞，還擊出致勝安打，並且400壘打數達標，幫助道奇以7:2贏球，順利在國聯西區封王三連霸，大谷翔平也在賽後跟愛妻田中真美子，愛犬「彈額頭」Decoy合影，其中田中真美子穿上黑色平口上衣，搭配「大谷翔平特製17號牛仔外套」，連大谷都嚇了一跳，真美子還特地展示給老公看，兩人十分甜蜜，球迷也紛紛讚聲「這是特製的嗎？」、「這件夾克太珍貴了」等，大讚真美子很可愛。
田中真美子氣質出眾 不搶大谷風采
職棒選手跟老婆一起亮相，最令人擔心的就是老公風采被搶過，但大谷翔平十分尊重另一半，加上真美子真的很會為老公「應援」，連身上穿的牛仔外套，都有大谷的背號跟字樣。
根據日本球迷「考古」發現，大谷夫人真美子身上穿的外套，正面寫的是英文「OHTANI」，背後則有17號背號，真美子還特地秀給大谷翔平看，兩人互動很恩愛。
此外，大谷愛犬的一舉一動也受到討論，有球迷認為Decoy有聞到大谷身上的香檳味，所以不是很開心，不過三人還是開心完成合照。
另外田中真美子的外套引發熱議，球迷紛紛留言：「可愛得不得了」、 「這件夾克很有衝擊力，很可愛…！」「我想要這件夾克」「請告訴我在哪裡可以買到它」「哇！真美子小姐讓大谷先生特別看看這件牛仔夾克！」 「太珍貴了！」等，真美子也被譽為是「女神」，受到大谷的疼愛。
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職棒選手跟老婆一起亮相，最令人擔心的就是老公風采被搶過，但大谷翔平十分尊重另一半，加上真美子真的很會為老公「應援」，連身上穿的牛仔外套，都有大谷的背號跟字樣。
根據日本球迷「考古」發現，大谷夫人真美子身上穿的外套，正面寫的是英文「OHTANI」，背後則有17號背號，真美子還特地秀給大谷翔平看，兩人互動很恩愛。
此外，大谷愛犬的一舉一動也受到討論，有球迷認為Decoy有聞到大谷身上的香檳味，所以不是很開心，不過三人還是開心完成合照。
另外田中真美子的外套引發熱議，球迷紛紛留言：「可愛得不得了」、 「這件夾克很有衝擊力，很可愛…！」「我想要這件夾克」「請告訴我在哪裡可以買到它」「哇！真美子小姐讓大谷先生特別看看這件牛仔夾克！」 「太珍貴了！」等，真美子也被譽為是「女神」，受到大谷的疼愛。