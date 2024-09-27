大谷翔平9戰22安大爆發！得點圈又發威　道奇連續3年國聯西區封王

（12:44更新）大谷翔平持續敲安！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今(27)日在對戰聖地牙哥教士隊比賽中，第三打席敲出安打，第四打席更是敲出右外野穿越安打，第五打席擊出左外野安打，單場3安猛打賞，大谷翔平9戰22支安打，連續9場安打，大谷近期在得點圈打擊率超高，11打數10支安打。終場道奇以7:2贏球，連續3年在國聯西區封王。這是道奇近期12年第11次奪冠，賽後主帥Dave Roberts也跟大谷擁抱慶祝。
大谷翔平再度發威 道奇隊封王有望
大谷今天擔任一棒，指定打擊，首打席敲出游擊滾地球，第二打席他敲出一壘方向滾地球，第三打席大谷就發威，敲出右外野安打，連續9場敲安。
大谷腳步未停歇，7局在Will Smith敲出2分砲後，大谷在Enrique Hernández、Andy Pages上壘狀況，敲出右外野安打，一棒超前比數。
道奇隊Mookie Betts又補上2分打點安打，道奇隊一舉單局攻下5分，幾乎可以說是勝券在握，道奇隊8局又有攻勢，Hernández敲安上壘後，Andy Pages又轟出2分砲，再度拉開比數。
大谷則是面對同鄉好手松井裕樹，敲出左外野安打，生涯單季400壘打數達標，也是大聯盟本季第一人。
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大谷今天擔任一棒，指定打擊，首打席敲出游擊滾地球，第二打席他敲出一壘方向滾地球，第三打席大谷就發威，敲出右外野安打，連續9場敲安。
大谷腳步未停歇，7局在Will Smith敲出2分砲後，大谷在Enrique Hernández、Andy Pages上壘狀況，敲出右外野安打，一棒超前比數。
道奇隊Mookie Betts又補上2分打點安打，道奇隊一舉單局攻下5分，幾乎可以說是勝券在握，道奇隊8局又有攻勢，Hernández敲安上壘後，Andy Pages又轟出2分砲，再度拉開比數。
大谷則是面對同鄉好手松井裕樹，敲出左外野安打，生涯單季400壘打數達標，也是大聯盟本季第一人。