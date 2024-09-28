道奇封王不休息！大谷翔平續拚55轟、55盜　主帥透露：明天會出賽

大谷翔平第54轟飛太遠直擊二層看台！日網全讚嘆：50轟球要貶值了

記者陳品翔/綜合報導

▲洛杉磯道奇今（28）日前往客場踢館科羅拉多洛磯，近期手感相當火燙的日籍巨星大谷翔平，今日先是在2局上半上演盜壘成功，本季第57盜出爐，隨後又在6局上二、三壘有人情況下敲出右外野三分砲，本季第54轟出爐。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇今（28）日前往客場踢館科羅拉多洛磯，近期手感相當火燙的日籍巨星大谷翔平，今日先是在2局上半上演盜壘成功，本季第57盜出爐，隨後又在6局上二、三壘有人情況下敲出右外野三分砲，本季第54轟出爐。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平第54轟、57盜同場出爐！MLB美國職棒洛杉磯道奇今（28）日前往客場踢館科羅拉多洛磯，近期手感相當火燙的日籍巨星大谷翔平，今日先是在2局上半上演盜壘成功，本季第57盜出爐，隨後又在6局上二、三壘有人情況下敲出右外野三分砲這發全壘打最終直擊外野第二層看台，距離足足達到436英呎，本季第54轟出爐，單季「55轟55盜」正式聽牌，日網友則是也紛紛表示讚嘆，更有球迷笑稱：「這下大谷的50轟紀念球，可能要貶值了！」

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大谷此戰2局上先盜壘成功　本季第57盜出爐

大谷昨日先是在比賽關鍵時刻敲出關鍵安打，幫助道奇最終以7：2擊敗教士，順利在國聯西區封王。今日對陣洛磯隊的比賽，大谷並沒有輪休，仍舊擔綱第一棒指定打擊任務，首局打出滾地球出局，不過他在第2局就敲出右外野安打上壘，並且利用腳程盜壘成功，本季第57盜出爐，正式超越前輩鈴木一朗過去所保持的單季56盜日本球員盜壘紀錄，成為日籍球員大聯盟單季盜壘次數最多次的選手。

大谷近期手感無法擋　6局上再敲出三分砲

大谷後續腳步仍未停歇，4局上再度敲出安上壘，6局上面對洛磯中繼投手Anthony Molina ，大谷更是在滿球數情況下轟出三分砲，單季第54轟出爐，大谷本季已經累積「54轟57盜壘」，挑戰「55-55」正式聽牌，且近12場貢獻26分打點，近況可說是無人能擋。

而大谷翔平今日敲出個人本季54轟，也迅速在日本各大網站上受到熱烈討論，許多網友也紛紛在開轟的影片下方留下評論，並留言寫下：「大谷挑戰55-55聽牌了，這下50轟紀念球可能要貶值了！」、「大谷翔平的潛力已經達到外星人的程度」、「這真的太神奇了，不知道該用什麼詞彙來形容他」、「大谷加油，順勢挑戰打擊三冠王吧！」


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