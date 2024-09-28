大谷翔平第54轟飛太遠直擊二層看台！日網全讚嘆：50轟球要貶值了

大谷翔平第54轟、57盜同場出爐！MLB美國職棒洛杉磯道奇今（28）日前往客場踢館科羅拉多洛磯，近期手感相當火燙的日籍巨星大谷翔平，今日先是在2局上半上演盜壘成功，本季第57盜出爐，隨後又在6局上二、三壘有人情況下敲出右外野三分砲，這發全壘打最終直擊外野第二層看台，距離足足達到436英呎，本季第54轟出爐，單季「55轟55盜」正式聽牌，日網友則是也紛紛表示讚嘆，更有球迷笑稱：「這下大谷的50轟紀念球，可能要貶值了！」
大谷此戰2局上先盜壘成功 本季第57盜出爐
大谷昨日先是在比賽關鍵時刻敲出關鍵安打，幫助道奇最終以7：2擊敗教士，順利在國聯西區封王。今日對陣洛磯隊的比賽，大谷並沒有輪休，仍舊擔綱第一棒指定打擊任務，首局打出滾地球出局，不過他在第2局就敲出右外野安打上壘，並且利用腳程盜壘成功，本季第57盜出爐，正式超越前輩鈴木一朗過去所保持的單季56盜日本球員盜壘紀錄，成為日籍球員大聯盟單季盜壘次數最多次的選手。
大谷近期手感無法擋 6局上再敲出三分砲
大谷後續腳步仍未停歇，4局上再度敲出安上壘，6局上面對洛磯中繼投手Anthony Molina ，大谷更是在滿球數情況下轟出三分砲，單季第54轟出爐，大谷本季已經累積「54轟57盜壘」，挑戰「55-55」正式聽牌，且近12場貢獻26分打點，近況可說是無人能擋。
而大谷翔平今日敲出個人本季54轟，也迅速在日本各大網站上受到熱烈討論，許多網友也紛紛在開轟的影片下方留下評論，並留言寫下：「大谷挑戰55-55聽牌了，這下50轟紀念球可能要貶值了！」、「大谷翔平的潛力已經達到外星人的程度」、「這真的太神奇了，不知道該用什麼詞彙來形容他」、「大谷加油，順勢挑戰打擊三冠王吧！」
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大谷昨日先是在比賽關鍵時刻敲出關鍵安打，幫助道奇最終以7：2擊敗教士，順利在國聯西區封王。今日對陣洛磯隊的比賽，大谷並沒有輪休，仍舊擔綱第一棒指定打擊任務，首局打出滾地球出局，不過他在第2局就敲出右外野安打上壘，並且利用腳程盜壘成功，本季第57盜出爐，正式超越前輩鈴木一朗過去所保持的單季56盜日本球員盜壘紀錄，成為日籍球員大聯盟單季盜壘次數最多次的選手。
大谷近期手感無法擋 6局上再敲出三分砲
大谷後續腳步仍未停歇，4局上再度敲出安上壘，6局上面對洛磯中繼投手Anthony Molina ，大谷更是在滿球數情況下轟出三分砲，單季第54轟出爐，大谷本季已經累積「54轟57盜壘」，挑戰「55-55」正式聽牌，且近12場貢獻26分打點，近況可說是無人能擋。
而大谷翔平今日敲出個人本季54轟，也迅速在日本各大網站上受到熱烈討論，許多網友也紛紛在開轟的影片下方留下評論，並留言寫下：「大谷挑戰55-55聽牌了，這下50轟紀念球可能要貶值了！」、「大谷翔平的潛力已經達到外星人的程度」、「這真的太神奇了，不知道該用什麼詞彙來形容他」、「大谷加油，順勢挑戰打擊三冠王吧！」