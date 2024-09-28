大谷翔平又同場開轟加盜壘！「55-55」正式聽牌　道奇11：4宰洛磯

MLB美國職棒洛杉磯道奇昨役擊敗教士隊，正式在國聯西區封王，今（28）日則是前往客場踢館科羅拉多洛磯，當家日籍巨星大谷翔平此戰再度上演精彩發揮，不但先在2局跑出本季第57次盜壘成功，6局上更一棒扛出右外野超大號全壘打，第54轟同場出爐，大谷挑戰單季「55轟55盜」正式聽牌，道奇則在團隊打擊火力全開的情況之下，終場就以11：4痛宰洛磯，順利收下3連勝。
大谷今日再度開轟加盜壘 「55-55」正式聽牌
昨日已正式在國聯西區封王的道奇隊，今日則是前往客場踢館洛磯，雙方將展開三連戰交手，也是2隊本季例行賽最後的3場比賽。而大谷翔平目前持續在挑戰將個人全壘打、盜壘紀錄往前提升，今日賽前已累積53轟、56盜，將朝著單季「55-55」的大聯盟史無前例紀錄邁進。
而今日來到號稱「投手墳場」的洛磯主場Coors Field，道奇團隊則是火力大放送，全場團隊共敲出15支安打，先發除了Mookie Betts與Tommy Edman之外，其餘7名打者皆有安打演出，且道奇在本場比賽前2局就攻下5分，6局上再靠著大谷翔平本季第54轟在內，一口氣將比分拉開至10：2，也奠定此戰勝基，終場就以11：4擊敗洛磯。
大谷全壘打、打點獨居國聯第一 打擊率也有望逆襲
總計道奇日籍球星大谷翔平本場比賽共5個打數，猛敲出4支安打，再度繳出猛打賞表現，個人也一口氣進帳4分打點，賽後打擊率一口氣升至0.309，整體攻擊指數OPS則來到了1.041。
而目前在國聯全壘打、打點排行榜上獨走的大谷，甚至有望逆襲搶下國聯打擊王寶座，道奇例行賽還剩下2場比賽，就看大谷後續能否再度有精彩發揮。
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昨日已正式在國聯西區封王的道奇隊，今日則是前往客場踢館洛磯，雙方將展開三連戰交手，也是2隊本季例行賽最後的3場比賽。而大谷翔平目前持續在挑戰將個人全壘打、盜壘紀錄往前提升，今日賽前已累積53轟、56盜，將朝著單季「55-55」的大聯盟史無前例紀錄邁進。
而今日來到號稱「投手墳場」的洛磯主場Coors Field，道奇團隊則是火力大放送，全場團隊共敲出15支安打，先發除了Mookie Betts與Tommy Edman之外，其餘7名打者皆有安打演出，且道奇在本場比賽前2局就攻下5分，6局上再靠著大谷翔平本季第54轟在內，一口氣將比分拉開至10：2，也奠定此戰勝基，終場就以11：4擊敗洛磯。
大谷全壘打、打點獨居國聯第一 打擊率也有望逆襲
總計道奇日籍球星大谷翔平本場比賽共5個打數，猛敲出4支安打，再度繳出猛打賞表現，個人也一口氣進帳4分打點，賽後打擊率一口氣升至0.309，整體攻擊指數OPS則來到了1.041。
而目前在國聯全壘打、打點排行榜上獨走的大谷，甚至有望逆襲搶下國聯打擊王寶座，道奇例行賽還剩下2場比賽，就看大谷後續能否再度有精彩發揮。