F1台中／角田裕毅街頭飆速！自認有路怒症　「戴上安全帽變火爆」

F1賽事來了！台灣首場F1賽車Red Bull Showrun今（28）天中午在台中七期市政路上封街登場！日本F1賽車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）將駕駛Red Bull冠軍賽車RB8，在觀眾眼前示範甩尾、近距離加速及原地燒胎等熱血賽車招式，今（28）日記者會上角田幽默自嘲有「路怒症」，只要戴上安全帽就會瞬間變成另一個人。
自嘲有路怒症 角田打趣說：紅牛少喝點
日本F1車手角田裕毅在台中展演前接受媒體採訪，幽默自嘲自己在賽道上有「路怒症」。儘管在日常生活個性溫和友善，但他笑說，自己戴上頭盔後會瞬間變成另一個人，「我私底下其實很會假裝自己很冷靜，但只要戴上安全帽，我的火爆性格就會跑出來。」
角田在賽道上火爆的性格，是F1車迷眾所皆知，不過近年有針對情緒管理做訓練，他也開玩笑說：「或許我應該少喝點紅牛，不然會太亢奮！」
從賽道狂人到美食家？角田裕毅的未來目標
不過，當談到比賽時，角田語氣變得認真起來，「每當我在賽場上，我都會提醒自己，這不僅僅是我個人的比賽，我還有責任幫助車隊。」他表示，在激烈的競爭環境中，努力保持冷靜並不容易，但這正是他不斷進步的重要因素。
當問及作為F1車手的目標時，角田也展現出獨特的幽默感，與許多車手夢想成為世界冠軍不同，角田透露，「未來想要開一家餐廳！但當然，還是先拿到世界冠軍再說。」他表示，希望未來有一天也能在台中開一家自己的餐廳。
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日本F1車手角田裕毅在台中展演前接受媒體採訪，幽默自嘲自己在賽道上有「路怒症」。儘管在日常生活個性溫和友善，但他笑說，自己戴上頭盔後會瞬間變成另一個人，「我私底下其實很會假裝自己很冷靜，但只要戴上安全帽，我的火爆性格就會跑出來。」
角田在賽道上火爆的性格，是F1車迷眾所皆知，不過近年有針對情緒管理做訓練，他也開玩笑說：「或許我應該少喝點紅牛，不然會太亢奮！」
從賽道狂人到美食家？角田裕毅的未來目標
不過，當談到比賽時，角田語氣變得認真起來，「每當我在賽場上，我都會提醒自己，這不僅僅是我個人的比賽，我還有責任幫助車隊。」他表示，在激烈的競爭環境中，努力保持冷靜並不容易，但這正是他不斷進步的重要因素。
當問及作為F1車手的目標時，角田也展現出獨特的幽默感，與許多車手夢想成為世界冠軍不同，角田透露，「未來想要開一家餐廳！但當然，還是先拿到世界冠軍再說。」他表示，希望未來有一天也能在台中開一家自己的餐廳。