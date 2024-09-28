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F1台中／Red Bull Showrun今登場　6大亮點、交通轉播資訊一次看

記者路皓惟/綜合報導

▲台灣首場F1賽車Red Bull Showrun今（28）在台中登場，可近距離觀賞冠軍車RB19。（圖／翻攝漾台中臉書）
▲台灣首場F1賽車Red Bull Showrun今（28）在台中登場，可近距離觀賞冠軍車RB19。（圖／翻攝漾台中臉書）
由紅牛（Red Bull）主辦的Red Bull Showrun Taichung活動將於9月28日在台中盛大登場，這是台灣首度有機會近距離欣賞F1賽車的飆速風采，也是2024年亞洲唯一的國際賽車展演活動。為了讓您不錯過任何精彩瞬間，以下《NOWnews今日新聞》整理了活動的所有資訊，包括時間、流程、交通、停車、接駁以及直播轉播等，讓您一篇就能掌握！

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什麼是Red Bull Showrun Taichung？

Red Bull Showrun是紅牛為推廣賽車運動，在全球各地舉辦的活動。透過封街展演的形式，讓一般民眾近距離感受F1賽車的性能與賽車手的高超技術。有別於競速賽事，這次活動將帶來甩尾、原地燒胎等平時難得一見的特技表演。

活動日期、地點：
日期：2024年9月28日（週六）
時間：10:00 開放入場，12:00正式開始，預計14:00 結束
地點：台中市政路（封街展演區域，介於文心路至黎明路）

活動時程：
10:00 – 12:00    開放入場
12:00 – 14:00    開幕表演：九天民俗技藝團
- RB8 第一輪展演
- 中場表演：血肉果汁機
- RB8 第二輪展演
- 中場表演：二輪特技車手
- RB8 第三輪展演
- 車手巡禮
- 終場表演：頑童MJ116

▲Red Bull Showrun Taichung邀請頑童MJ116演出。（圖／Red Bul提供）
▲Red Bull Showrun Taichung邀請頑童MJ116演出。（圖／Red Bul提供）
Red Bull Showrun活動6大亮點

1. F1職業賽車手角田裕毅親臨現場
來自Red Bull車隊的日本F1賽車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）將駕駛2012年世界冠軍賽車款紅牛RB8，為台灣觀眾帶來時速可達300公里的F1賽車魅力。角田裕毅以敏捷的反應和積極的駕駛風格聞名，是目前F1賽場上備受矚目的年輕車手。

2. F1賽車高超技術展演
除了高速馳騁，角田裕毅還將展示F1賽車少見的特技，包括過彎甩尾、**原地燒胎（Donuts）**等，搭配RB8獨特的V8自然進氣引擎聲浪，帶給觀眾視覺與聽覺的雙重享受。

3. 兩輪特技車手同台炫技
特別邀請立陶宛的Aras Gibieža和日本的安倍優兩位國際知名的兩輪特技車手，於中場時間進行精采的特技表演，展現摩托車特技的極限魅力。

4. 強大表演陣容助陣
開幕表演：台中知名的九天民俗技藝團，以震撼的鼓樂為活動揭開序幕。
中場表演：金曲獎最佳樂團血肉果汁機，以重金屬音樂點燃全場熱情。
終場表演：台灣饒舌天團頑童MJ116，不僅擔任活動大使，還將現場演唱為活動特別打造的主題曲《Champagne Shower》，為活動劃下完美句點。

5. Red Bull線上賽車挑戰
自8月21日至10月31日，參加Red Bull All Terrain線上賽車挑戰，全台最高分的玩家將有機會獲得2025年日本大獎賽的獨家體驗，親臨現場感受F1賽事的震撼。

6. Red Bull換胎挑戰
紅牛已在全台各地舉辦了一系列的換胎挑戰（Pit Stop Challenge），讓民眾提前感受賽車的熱血氛圍。

▲F1賽事排名亞洲第一的賽車手角田裕毅Yuki Tsunoda。（圖／台中市府提供）
▲F1賽事排名亞洲第一的賽車手角田裕毅Yuki Tsunoda。（圖／台中市府提供）
交通管制資訊

管制時間：9月28日（週六）00:00 至 22:00
管制路段：市政路（文心路至黎明路）：雙向快、慢車道，禁止通行。惠文路、惠政街、惠中路、惠文五街、惠來路、河南路、朝富路：雙向車道，禁止通行。

大眾運輸建議

1. 台中捷運
市政府站：適合購買N區門票的觀眾，步行約5-10分鐘可達會場。
水安宮站：適合購買S區門票的觀眾，步行約5-10分鐘可達會場。
2. 市區公車
會場周邊有25條公車路線，主要停靠在惠中路、惠來路、河南路、市政路、黎明路及文心路。
建議根據購票區域，選擇鄰近的公車站牌下車，減少步行時間。

免費接駁車服務
接駁日期：9月28日（週六）

接駁路線：水湳停車場 ↔ 活動會場

去程
時間：10:00 – 14:00（每10分鐘一班，車滿即發）
上車地點：經貿路與大鵬路口
下車地點：河南市政北二路口：建議N1 – N7區觀眾下車、惠來市政南一路口：建議S3 – S6區觀眾下車

回程
時間：14:00 – 16:00（每20分鐘一班，車滿即發）
上車地點：河南市政北二路口、惠來市政南一路口
下車地點：經貿路與大鵬路口

▲F1 Red Bull Showrun Taichung 交通管制資訊。（圖／ Red Bull提供)
▲F1 Red Bull Showrun Taichung 交通管制資訊。（圖／ Red Bull提供)
轉播資訊看這邊

現場直播
Red Bull Showrun Taichung 官方LINE直播
台中市政府前廣場1300吋大螢幕免費轉播
電視轉播
TVBS 42歡樂台
中華電信MOD
線上直播
愛爾達電視
Hami Video

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