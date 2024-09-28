F1台中／角田裕毅催落去！V8引擎狂吼聲開炸七期　聲浪震到骨子裡

台灣首場F1賽車Red Bull Showrun今（28）天中午在台中七期市政路上封街登場！台中街頭將成為日本F1賽車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）的表演舞台，將駕駛冠軍賽車RB8在街頭甩尾、燒胎，尤其V8引擎聲浪超銷魂，將帶給現場車迷一場視覺與聽覺的饗宴，角田形容那種爽感「會震到骨子裡」。
角田裕毅台中飆速！V8引擎聲浪震撼全場
對於即將駕駛RB8進行展演，角田裕毅顯得格外興奮，「這是一台很棒的車！」角田裕毅在接受採訪時說，「這次展演賽使用的是V8引擎，它的聲浪非常迷人，聲浪震耳欲聾，會震到骨子裡。」
角田透露，雖然展演賽的車輛設定與正式比賽有所不同，但他對這次表演仍充滿期待，他笑說：「昨天我們稍微調整了一下座位，因為我身高比較矮，所以必須確保我踩得到踏板。」
當談到台中的市政路時，角田提到還沒有來得及仔細研究賽道的配置，但他初步觀察後發現，「這裡的賽道看起來比摩納哥賽道還寬敞一些，這對於展演來說非常適合，尤其是甩尾和燒胎，可以更好釋放RB8的性能。」
甩尾燒胎畫甜甜圈 台灣車迷看到賺到
針對此次展演賽，角田也透露了自己將展示一些特技，包括燒胎甩尾畫甜甜圈，「其實平時不會特別訓練這個，但在賽道上有時會用到類似技巧，當車輛煞不住時，利用燒胎調整方向是一個不錯的方法，這次有機會向台灣的車迷展示這項技術，我感到非常開心。」
此外，角田表示F1車手日常訓練相當辛苦，「可能很多人不知道，F1其實是個體力活，尤其是賽車G力對脖子的負擔很大。」他回憶起自己在F2時期曾以為進入F1會比較輕鬆，但真正進入F1後，才發現G力是完全不同境界。角田也提到，在前一場新加坡大獎賽，極高的溫度讓他在比賽後直接減重3公斤。
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對於即將駕駛RB8進行展演，角田裕毅顯得格外興奮，「這是一台很棒的車！」角田裕毅在接受採訪時說，「這次展演賽使用的是V8引擎，它的聲浪非常迷人，聲浪震耳欲聾，會震到骨子裡。」
角田透露，雖然展演賽的車輛設定與正式比賽有所不同，但他對這次表演仍充滿期待，他笑說：「昨天我們稍微調整了一下座位，因為我身高比較矮，所以必須確保我踩得到踏板。」
當談到台中的市政路時，角田提到還沒有來得及仔細研究賽道的配置，但他初步觀察後發現，「這裡的賽道看起來比摩納哥賽道還寬敞一些，這對於展演來說非常適合，尤其是甩尾和燒胎，可以更好釋放RB8的性能。」
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針對此次展演賽，角田也透露了自己將展示一些特技，包括燒胎甩尾畫甜甜圈，「其實平時不會特別訓練這個，但在賽道上有時會用到類似技巧，當車輛煞不住時，利用燒胎調整方向是一個不錯的方法，這次有機會向台灣的車迷展示這項技術，我感到非常開心。」
此外，角田表示F1車手日常訓練相當辛苦，「可能很多人不知道，F1其實是個體力活，尤其是賽車G力對脖子的負擔很大。」他回憶起自己在F2時期曾以為進入F1會比較輕鬆，但真正進入F1後，才發現G力是完全不同境界。角田也提到，在前一場新加坡大獎賽，極高的溫度讓他在比賽後直接減重3公斤。