F1台中／角田裕毅催落去！V8引擎狂吼聲開炸七期　聲浪震到骨子裡

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▲角田裕毅出席Red Bull Showrun Taichung 封街賽車展演。（圖／記者陳明安攝，2024.09.28）

台灣首場F1賽車Red Bull Showrun今（28）天中午在台中七期市政路上封街登場！對於即將駕駛RB8進行展演，角田裕毅顯得格外興奮，「這是一台很棒的車！」角田裕毅在接受採訪時說，「這次展演賽使用的是V8引擎，它的聲浪非常迷人，聲浪震耳欲聾，會震到骨子裡。」當談到台中的市政路時，角田提到還沒有來得及仔細研究賽道的配置，但他初步觀察後發現，「這裡的賽道看起來比摩納哥賽道還寬敞一些，這對於展演來說非常適合，尤其是甩尾和燒胎，可以更好釋放RB8的性能。」針對此次展演賽，角田也透露了自己將展示一些特技，包括燒胎甩尾畫甜甜圈，「其實平時不會特別訓練這個，但在賽道上有時會用到類似技巧，當車輛煞不住時，利用燒胎調整方向是一個不錯的方法，這次有機會向台灣的車迷展示這項技術，我感到非常開心。」