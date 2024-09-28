灰狼Towns、尼克Randle交易互換東家！美媒斷言：後者還會被送走

NBA美國職籃今（28）日稍早傳出震撼交易，上賽季勇闖至西區冠軍賽的明尼蘇達灰狼，把昔日狀元郎Karl-Anthony Towns交易到紐約尼克，換來大前鋒Julius Randle、Donte DiVincenzo以及一個首輪選秀權。此筆交易形成後，無疑讓雙方球迷大吃一驚，而美國記者Tomer Azarly則斷言：「我想後續Julius Randle肯定會被灰狼交易至其他球隊。」
NBA休賽季至今最震撼交易 Towns、Randle互換東家
根據美媒《The Athletic》知名記者Shams Charania的最新報導，灰狼如今送出明星中鋒Karl-Anthony Towns，向尼克換來尼克的明星大前鋒Julius Randle、射手Donte Divincenzo以及一枚首輪籤。《ESPN》專家Bobby Marks則指出，尼克已經聯繫多支球隊，最終這筆交易或許不會是單純的2隊互換。
Randle能與Gobert搭配？ 美媒稱灰狼恐再將他送走
而眼見這筆驚天交易案的產生，快艇隨隊記者Tomer Azarly則發文表示：「我想Julius Randle肯定會被交易到其他地方，因為我真的不知道，Randle跟Rudy Gobert在場上能夠怎麼搭配。」
「而恕我直言，Naz Reid在很多方面，都能做到Karl-Anthony Towns所辦到的事情，但他的薪資卻Towns比來得低得多，在最新版本嚴格的勞資協議下，這一點顯得非常重要。」Tomer Azarly如此寫下。
而這筆交易尼克為了得到Towns，不僅僅只是送出了Randle，也把射手Divincenzo給一同放進包裹裡，這讓許多尼克球迷相當不解，因為季前尼克才透過交易找來「大喬」Mikal Bridges，組成「維拉諾瓦大學四劍客」，未料賽季一場比賽尚未開打就解體，或許會讓休賽季降薪續約的主將Jalen Brunson感到失望。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美媒《The Athletic》知名記者Shams Charania的最新報導，灰狼如今送出明星中鋒Karl-Anthony Towns，向尼克換來尼克的明星大前鋒Julius Randle、射手Donte Divincenzo以及一枚首輪籤。《ESPN》專家Bobby Marks則指出，尼克已經聯繫多支球隊，最終這筆交易或許不會是單純的2隊互換。
Randle能與Gobert搭配？ 美媒稱灰狼恐再將他送走
而眼見這筆驚天交易案的產生，快艇隨隊記者Tomer Azarly則發文表示：「我想Julius Randle肯定會被交易到其他地方，因為我真的不知道，Randle跟Rudy Gobert在場上能夠怎麼搭配。」
「而恕我直言，Naz Reid在很多方面，都能做到Karl-Anthony Towns所辦到的事情，但他的薪資卻Towns比來得低得多，在最新版本嚴格的勞資協議下，這一點顯得非常重要。」Tomer Azarly如此寫下。
而這筆交易尼克為了得到Towns，不僅僅只是送出了Randle，也把射手Divincenzo給一同放進包裹裡，這讓許多尼克球迷相當不解，因為季前尼克才透過交易找來「大喬」Mikal Bridges，組成「維拉諾瓦大學四劍客」，未料賽季一場比賽尚未開打就解體，或許會讓休賽季降薪續約的主將Jalen Brunson感到失望。