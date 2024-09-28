F1台中／比飛機更大聲！V8引擎160分貝炸翻全場　聲浪如野獸咆哮

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台灣史上首次的F1賽車Red Bull Showrun活動，今（28）日在台中盛大登場，現任F1職業賽車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）親駕2012年冠軍賽車RB8在市政路盡情飆速，這不僅是台灣車迷首次能近距離欣賞F1賽車，更是2024年亞洲唯一的國際賽車展演，V8引擎聲浪炸翻台中七期，觀眾情緒也隨著角田裕毅踩踏油門嗨到最高點。F1賽車手角田裕毅駕駛著2012年世界冠軍賽車款紅牛RB8，在台中市政路上封街展演，當引擎點火的瞬間，震耳欲聾的音浪立刻響徹全場，即便觀眾戴著耳塞，也完全無法阻擋那強勁的聲浪穿透感。RB8的V8自然進氣引擎聲浪有多強？轉速高達1萬8千轉，全力加速逼近160分貝，比波音747起飛聲音還要大聲，特別是V8獨有的高亢聲浪，不同於現行的V6渦輪引擎，渾厚的聲音如同一頭咆哮的野獸，讓每個人的胸腔都在共鳴，聲浪直接震到骨子裡，這樣的震撼感絕非透過電視能夠感受。「V8引擎的聲浪直接衝擊耳膜，絕對是我這一生最難忘的體驗！」一位來自台北的王柏睿如此說道。當RB8高速駛過市政路時，帶起的強大氣流和震動，讓人彷彿置身於F1賽道的現場，不用出國欣賞F1賽事，就能在台灣真實感受到滿滿的速度與激情。角田裕毅不僅在台中街頭飆速，還在現場大秀過彎甩尾、原地燒胎（Donuts）等高難度技術，當賽車在街道上畫出完美的圓形，輪胎與地面摩擦產生濃密的煙霧時，觀眾們發出了驚嘆的呼聲，帶給現場車迷一場視覺與聽覺的饗宴。