NBA／尼克灰狼驚天交易最終促成關鍵？美媒點名是射手DiVincenzo

NBA美國職籃今（28）日傳出震撼交易，明尼蘇達灰狼把昔日狀元郎Karl-Anthony Towns交易到紐約尼克，換來大前鋒Julius Randle、Donte DiVincenzo以及一個首輪選秀權。而稍早美媒則透露交易細節，尼克隨隊記者Ian Begley表示促成這筆交易案的最大X因子，事實上並非是Randle，而是射手Donte DiVincenzo。
尼克灰狼交易促成關鍵 美媒點名DiVincenzo
尼克隨隊記者Ian Begley，稍早談到這筆尼克隊與灰狼隊的震撼交易，他並在個人社群上表示：「射手Donte DiVincenzo是解決尼克和灰狼交易談判的癥結點所在。根據消息人士表示，尼克起初事實上並不願意送走DiVincenzo，但當他成為一個現實的選擇與考量時，灰狼就變得非常感興趣。」
Donte DiVincenzo上個賽季離開金州勇士轉戰尼克，並與後者簽下一份為期4年總價5000萬美金的合約，他也在場上拿出好表現，證明自己值得這樣的薪水，不但單季三分球命中數打破尼克隊史紀錄，也是一名相當稱職的側翼3D型球員，總能在外圍提供穩定的投射能力。
總計Donte DiVincenzo上個賽季共替尼克隊出戰81場比賽，場均上場29.1分鐘，能夠貢獻15.5分、3.7籃板、2.7助攻，整體投籃命中率高達44.3%，三分命中率也有超過40%（40.1%）的水準。
而新賽季將轉戰尼克的Karl-Anthony Towns，本賽季同樣表現不俗，在62場先發當中，場均能夠貢獻21.8分、8.3籃板，整體投籃命中率為50.4%。Towns於2022年7月與灰狼簽下的為期4年、總價2.242億美元的續約合約，合約將於下個賽季開始正式生效。
我是廣告 請繼續往下閱讀
尼克隨隊記者Ian Begley，稍早談到這筆尼克隊與灰狼隊的震撼交易，他並在個人社群上表示：「射手Donte DiVincenzo是解決尼克和灰狼交易談判的癥結點所在。根據消息人士表示，尼克起初事實上並不願意送走DiVincenzo，但當他成為一個現實的選擇與考量時，灰狼就變得非常感興趣。」
Donte DiVincenzo上個賽季離開金州勇士轉戰尼克，並與後者簽下一份為期4年總價5000萬美金的合約，他也在場上拿出好表現，證明自己值得這樣的薪水，不但單季三分球命中數打破尼克隊史紀錄，也是一名相當稱職的側翼3D型球員，總能在外圍提供穩定的投射能力。
總計Donte DiVincenzo上個賽季共替尼克隊出戰81場比賽，場均上場29.1分鐘，能夠貢獻15.5分、3.7籃板、2.7助攻，整體投籃命中率高達44.3%，三分命中率也有超過40%（40.1%）的水準。
而新賽季將轉戰尼克的Karl-Anthony Towns，本賽季同樣表現不俗，在62場先發當中，場均能夠貢獻21.8分、8.3籃板，整體投籃命中率為50.4%。Towns於2022年7月與灰狼簽下的為期4年、總價2.242億美元的續約合約，合約將於下個賽季開始正式生效。