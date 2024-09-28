F1台中／太炸了！角田裕毅秀「甜甜圈燒胎」　RB8賽車竟當場冒火

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▲台灣史上首次F1賽車Red Bull Showrun，角田裕毅駕駛RB8在台中市政路上展現飆速風采，V8引擎聲浪震撼全場，觀眾情緒隨引擎聲浪達到最高點。（圖／記者陳明安攝）

台灣F1賽車展演Red Bull Showrun台中今（28）日中午12點在市政路盛大開跑，吸引逾6萬名車迷到場同樂，周邊高樓的住戶也擠在陽台上，一同目睹這場台灣首次的F1實車動態展演。日本F1職業車手角田裕毅駕駛2012年冠軍賽車RB8，在封閉的超過1公里長的市政路上高速衝刺，V8引擎發出的震撼聲浪響徹台中七期，表演甩尾、燒胎甜甜圈，現場觀眾驚呼連連，活動尾聲時，RB8一度燒起來，所幸工作人員及時撲滅，讓這場活動圓滿落幕。活動於中午正式揭幕，角田裕毅搭乘Honda Civic進行巡禮，許多粉絲拿著角田裕毅的巨型人形看板，沿途受到車迷熱情歡迎。隨後，他回到車庫換上裝備，坐進RB8賽車，展開第一次的動態展演。V8引擎高亢的引擎聲浪響徹市政路，在經過串場表演過後，角田裕毅二度登場，在多個路口展現「甜甜圈燒胎」特技，並將現場氣氛推向新一波高潮。緊接著，在台語重金屬樂團血肉果汁機的演出後，角田裕毅展開第三次展演，這次更加賣力，燒胎時不斷拉轉速，最後，他在車庫前瘋狂拉轉燒胎。不過，可能是因為引擎不斷高轉速運轉，在最後結束時，RB8賽車後側一度冒出火苗，幸好工作人員及時發現，迅速拿著滅火器撲滅火苗。