F1台中／亞洲唯一主辦城市！為何選台中？　2優勢比肩世界級城市

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▲角田裕毅賽車表演前，和台中市長盧秀燕在車子前合影。（圖／台中市政府提供，2024.09.28）

台灣首次封街F1賽車展演——Red Bull Showrun Taichung於今（28）日在台中市政路火熱登場，這項活動歷經4年籌備，讓台中成為亞洲唯一舉辦此盛會的城市，與華盛頓、東京、布拉格等世界一流城市比肩。Red Bull Showrun 究竟為何選在台中？市長盧秀燕表示，台中證明是偉大城市，有能力舉辦世界級盛事，讓世界看見台中。過去，Oracle Red Bull Racing車隊曾在華盛頓、美國、日本東京、西班牙馬德里和捷克布拉格等地舉辦Showrun活動，地點多為首都。此次選擇台中，代表台中有著比肩世界級首都的能力。原本這場活動在2020年就要舉辦，無奈因疫情被迫取消；隨著近年疫情趨緩，台中市政府做足準備，終於在今年成功舉辦這場台灣史上第一次的F1賽車展演，讓國人不用特別出國就能夠欣賞F1震撼的聲浪。Red Bull Showrun選在台中舉辦，除了國際化外，還包括賽事籌備能力、道路品質，賽道距離、市容環境及交通便利性；台中市憑藉在道路平整和城市綠化方面的卓越成果，成為2024年亞洲唯一的主辦城市。市長盧秀燕在受訪時表示，自己心情非常激動，活動完美成功，這是世界級的極限運動盛事，證明了台中的偉大，「這項活動籌備了四年，大家不眠不休，就是希望確保活動圓滿成功。因為我們的目標就是只許成功不許失敗，要讓世界看見台中，證明台中可以與世界一流城市並駕齊驅。」Red Bull Showrun Taichung活動中，現役賽車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）駕駛2012年世界冠軍賽車RB8進行了精彩的展演。世界第一的日本獨輪車王安倍優、九天民俗技藝團，以及全球知名的特技車手Aras Gibieža等也為觀眾帶來了精采的表演。壓軸登場的是活動大使頑童MJ116，演唱為此次活動量身打造的主題曲《Champagne Shower》，整場活動大獲好評。