大谷翔平快腿無人能擋！本季第58盜出爐　連35次嘗試皆成功超驚人

MLB美國職棒洛杉磯道奇今（29）日續在客場出戰科羅拉多洛磯，前役開轟又盜壘的日籍巨星大谷翔平，今日賽前個人已累積「54轟57盜」，距離締造單季「55-55」只差一支全壘打就能達陣，而今日比賽他則在5局上獲得四壞保送後，隨即發動盜壘，但由於是投手犯規關係，所以本次盜壘並不成立，6局大谷敲出安打後，則是再接再厲，跑出本季第58盜，距離單季60盜已不遠，如今他也連續35次盜壘嘗試皆成功，成功率竟然高達93.5%，可說是相當驚人。
大谷又跑出盜壘成功 本季第58、59盜同場出爐
大谷翔平今日比賽仍舊擔綱道奇第一棒，指定打擊任務，他在首局就延續近期火燙手感，率先敲出直擊全壘打牆的安打，第二打擊則是遊擊滾地球出局，第三打席獲得四壞保送後，大谷這時候眼見投捕雙方並沒有盯防，便直接跑上二壘，但由於是投手犯規關係，所以本次盜壘並不成立，隨後大谷6局敲安上壘後，再度發動盜壘，這次確定為盜壘成功，本季第58盜出爐，個人紀錄進一步推進至「54轟58盜」，個人也連續35次盜壘嘗試皆成功。
而道奇總教練Dave Roberts今日賽前受訪時，談到大谷翔平近期的打擊型態，他則對此表示，「當大谷翔平開始將球打向左外野（推打）時，他沒有刻意將球拉高，而是嘗試打出平飛球，顯然在轉換模式，試圖增加安打數量。他是一名相當聰明的球員，不太需要太多練習，就能讓他的身體、他的揮棒，完全都在自己的掌控之中。」
大谷持續挑戰打擊三冠王 打擊率仍落後Arraez
道奇日前在拿下與教士系列賽的勝利之後，也順利在國聯西區贏得封王，因此此刻特別值得關注的是，在如今剩下的2場比賽當中，大谷翔平的個人數據能夠近一步提升多少。截至今天比賽賽前，大谷已敲出54支全壘打和130分打點，幾乎確定拿下雙冠王，至於打擊率部分則是還在努力，他在過去3場比賽中13次打擊敲出9支安打，有機會超越教士強打Luis Arraez，一舉登上打擊王寶座。
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大谷翔平今日比賽仍舊擔綱道奇第一棒，指定打擊任務，他在首局就延續近期火燙手感，率先敲出直擊全壘打牆的安打，第二打擊則是遊擊滾地球出局，第三打席獲得四壞保送後，大谷這時候眼見投捕雙方並沒有盯防，便直接跑上二壘，但由於是投手犯規關係，所以本次盜壘並不成立，隨後大谷6局敲安上壘後，再度發動盜壘，這次確定為盜壘成功，本季第58盜出爐，個人紀錄進一步推進至「54轟58盜」，個人也連續35次盜壘嘗試皆成功。
而道奇總教練Dave Roberts今日賽前受訪時，談到大谷翔平近期的打擊型態，他則對此表示，「當大谷翔平開始將球打向左外野（推打）時，他沒有刻意將球拉高，而是嘗試打出平飛球，顯然在轉換模式，試圖增加安打數量。他是一名相當聰明的球員，不太需要太多練習，就能讓他的身體、他的揮棒，完全都在自己的掌控之中。」
大谷持續挑戰打擊三冠王 打擊率仍落後Arraez
道奇日前在拿下與教士系列賽的勝利之後，也順利在國聯西區贏得封王，因此此刻特別值得關注的是，在如今剩下的2場比賽當中，大谷翔平的個人數據能夠近一步提升多少。截至今天比賽賽前，大谷已敲出54支全壘打和130分打點，幾乎確定拿下雙冠王，至於打擊率部分則是還在努力，他在過去3場比賽中13次打擊敲出9支安打，有機會超越教士強打Luis Arraez，一舉登上打擊王寶座。