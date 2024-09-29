大谷翔平本季第58盜出爐！山本由伸繳5局好投　道奇13：2再宰落磯

MLB美國職棒洛杉磯道奇今（29）日續在客場出戰科羅拉多洛磯，本場比賽日籍巨星大谷翔平再度延續個人火燙手感，單場敲出雙安表現，同時也在6局上跑出盜壘成功，本季第58盜出爐，而道奇團隊手感則是同樣火熱，全場共猛掃出18支安打，搭配日籍投手山本由伸繳出5局失2分的不俗表現，終場道奇就以13：2再度擊敗洛磯，也順利收下4連勝。
道奇打線今日再度發難 團隊猛敲18支安打
道奇今日在客場繼續對陣洛磯，也是本賽季雙方例行賽的倒數第2場比賽，本場比賽道奇延續前役的火燙手感，前7名先發打者通通都有安打演出，且在前5局就猛攻下8分，也奠定本場比賽勝基，終場就以13：2再度擊敗洛磯。
山本由伸繳5局好投 大谷也有雙安加盜壘演出
而本場比賽道奇派出「日籍最強投」山本由伸擔綱先發，他在號稱投手墳場的洛磯球場也繳出好投，今日最終山本主投5局，共用了71顆球，有49球為好球，被打出4支安打(包含1發全壘打)，失掉2分，這2分皆為自責分，並送出6次三振，賽後也順利收下本季第7勝，防禦率則略升至3.00。
總計日籍球星大谷翔平本場比賽個人共5個打數敲出2支安打，也在6局上跑出盜壘成功，並幫助球隊跑回1分，賽後打擊率略升至.0311，整體攻擊指數OPS則為1.041。而大谷目前個人共累積「54轟58盜」，道奇明日將迎來例行賽最終戰，就看大谷能否再度敲出全壘打，正式締造史無前例的「55-55」紀錄。
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道奇今日在客場繼續對陣洛磯，也是本賽季雙方例行賽的倒數第2場比賽，本場比賽道奇延續前役的火燙手感，前7名先發打者通通都有安打演出，且在前5局就猛攻下8分，也奠定本場比賽勝基，終場就以13：2再度擊敗洛磯。
山本由伸繳5局好投 大谷也有雙安加盜壘演出
而本場比賽道奇派出「日籍最強投」山本由伸擔綱先發，他在號稱投手墳場的洛磯球場也繳出好投，今日最終山本主投5局，共用了71顆球，有49球為好球，被打出4支安打(包含1發全壘打)，失掉2分，這2分皆為自責分，並送出6次三振，賽後也順利收下本季第7勝，防禦率則略升至3.00。
總計日籍球星大谷翔平本場比賽個人共5個打數敲出2支安打，也在6局上跑出盜壘成功，並幫助球隊跑回1分，賽後打擊率略升至.0311，整體攻擊指數OPS則為1.041。而大谷目前個人共累積「54轟58盜」，道奇明日將迎來例行賽最終戰，就看大谷能否再度敲出全壘打，正式締造史無前例的「55-55」紀錄。