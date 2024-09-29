大谷翔平「單場雙安」打擊率上升到3成10　山本由伸拿下本季第7勝

大谷翔平拼國聯打擊王最後一搏！道奇隊友有信心：我相信他能實現

記者陳品翔/綜合報導

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平要力拼國聯三冠王有難度，不過他的隊友Teoscar Hernández則是對他有信心。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平要力拼國聯三冠王有難度，不過他的隊友Teoscar Hernández則是對他有信心。（圖／美聯社／達志影像）
MLB美國職棒洛杉磯道奇當家日籍球星大谷翔平，今（29）日在與洛磯隊的比賽上，單場敲出2支安打，個人連續4場比賽至少有雙安以上的表現演出，打擊率也升至0.310，至於大谷要拼國聯打擊王的最大頭號競爭者、教士隊強打Luis Arraez今日比賽則是輪休，打擊率仍維持在0.314，大谷若要逆襲奪下打擊王，明日比賽必須要再拿出好表現才行。而道奇隊友Teoscar Hernández稍早受訪時則表示，「我相信大谷能夠實現的。」

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大谷挑戰國聯三冠王　明必須繳出完美表現

大谷翔平在今天對上科羅拉多落磯隊的比賽上以第一棒、指定打擊的身份先發出賽，最終他5個打數敲出2支安打，個人打擊率略為提升至0.310；而目前教士Arraez的打擊率為0.314，2人之間還是有些微差距，明日道奇也將迎來例行賽最終戰，外界也好奇大谷除了能否達標單季「55轟55盜」的難得紀錄之外，國聯三冠王的目標是否也能達成。

而日媒《Sponichi Annex》稍早則撰文指出，如果教士Luis Arraez明日缺席本季例行賽最後一場比賽，大谷則必須在明天的比賽上，至少敲出4支安打，打擊率才能夠一舉超越Arraez，而大谷目前累計54轟、130分打點，則已經穩拿下國聯的全壘打王以及打點王。

道奇隊友對大谷有信心　稱相信他能複製過去完美表現

至於大谷能否逆襲奪下國聯三冠王，賽後他的隊友Teoscar Hernández則表示，「我希望這對他（大谷翔平）來說能夠實現，我認為他能像在邁阿密那樣，單場敲出得到6支安打，並締造像『51 -51』這樣難得的紀錄。這不是任何人都能夠辦到的，他是一位相當出色的球員，也是一位出色的隊友，我很高興能在他身邊看他的比賽。」

▲例行賽來到尾聲，洛杉磯道奇隊只剩下最後一場比賽，大谷翔平目前在國聯打擊王的競爭上落後給科羅拉多教士隊強打Luis Arraez，若要拿下賽季「三冠王」，他得再最終戰打出近乎完美的打擊表現才有可能。（圖／美聯社／達志影像）
▲例行賽來到尾聲，洛杉磯道奇隊只剩下最後一場比賽，大谷翔平目前在國聯打擊王的競爭上落後給科羅拉多教士隊強打Luis Arraez，若要拿下賽季「三冠王」，他得再最終戰打出近乎完美的打擊表現才有可能。（圖／美聯社／達志影像）

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