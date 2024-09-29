山陀兒颱風雨勢驚人！這2天下最大　全台1736個土石流警戒區一覽

今年第18號颱風「山陀兒」還未到台灣就已帶來驚人雨量，今（29）日上午曾文、寶山第二、湖山3座水庫蓄水量就已達100%，其它也有多座水庫逼近滿水位，然而，這波雨勢恐未達高峰，預計週二（10/1）、週三（10/2）最大，據農業部水保署資料，全台土石流警戒區高達1736個，民眾防颱工作不可輕忽！
據台灣水庫即時水情網站，截至9月29日下午2時，全台蓄水量已達100%的水庫有「寶山第二水庫」、「湖山水庫」、「曾文水庫」；超過95%，「石門水庫」、「永和山水庫」、「水庫寶山」、「明德水庫」、「水庫鯉魚潭」、「仁義潭水庫」、「蘭潭水庫」、「南化水庫」、「阿公店水庫」、「牡丹水庫」。
豪雨等級慎防「土石流」 全台共有1736條警戒區
根據中央氣象署資料，目前雨勢共有4個等級劃分，包括「大雨」(24H/80mm；1H/40mm)、「豪雨」(24H/200mm；3H/100mm)、「大豪雨」(24H/350mm；3H/200mm)、「超大豪雨」(24H/500mm以上)。
其中，大雨等級以上，「山區」就必須慎防山洪爆發、落石、坍方、土石流；豪雨等級以上，「平地」慎防淹水；雨區；強陣風、雷擊、冰雹。
據農業部水保署資料，台灣共有19縣市、共1,736條溪流警戒區須防範土石流爆發的可能性，其中，日雨量達350mm以上就必須警戒的有桃園「復興鄉」、新竹「尖石鄉」；南投「仁愛鄉」、「水里鄉」、「信義鄉」、「埔里鎮」、「國姓鄉」、「鹿谷鄉」；嘉義「中埔鄉」、「阿里山鄉」、「梅山鄉」；高雄「六龜鄉」、「那瑪夏區」、「桃源區」；花蓮「秀林區」。
購屋避開順向坡 一網址可查
台灣山區多，進一步觀察農業部資料可發現，警戒區除了偏鄉地帶，六都也有不少人口密集區域也表列有名，如新北市中和、汐止、新店、新莊；台北市士林、文山、信義；桃園市大溪、桃園區、龜山；台中市太平、潭子、北屯；台南市六甲；高雄六龜、岡山、旗山、鼓山等。
中信房屋研展室副理莊思敏表示，台灣天災多，除了地震、土石流等，近日更要慎防淹水，以住家來說，雖然房價已高，但仍應盡量避免購買山區「順向坡」住宅。
她指出，「順向坡」住宅為早年部分縣市長濫發建造所留下的遺毒，除了有土石流危險，社區定期須支付「擋土牆」維護費用，也有部分社區居民不願支付，導致維護困難，要避開這些房屋，建議可參考「國家災害防救科技中心」網站→勾選「潛勢區」查詢。
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豪雨等級慎防「土石流」 全台共有1736條警戒區
根據中央氣象署資料，目前雨勢共有4個等級劃分，包括「大雨」(24H/80mm；1H/40mm)、「豪雨」(24H/200mm；3H/100mm)、「大豪雨」(24H/350mm；3H/200mm)、「超大豪雨」(24H/500mm以上)。
其中，大雨等級以上，「山區」就必須慎防山洪爆發、落石、坍方、土石流；豪雨等級以上，「平地」慎防淹水；雨區；強陣風、雷擊、冰雹。
據農業部水保署資料，台灣共有19縣市、共1,736條溪流警戒區須防範土石流爆發的可能性，其中，日雨量達350mm以上就必須警戒的有桃園「復興鄉」、新竹「尖石鄉」；南投「仁愛鄉」、「水里鄉」、「信義鄉」、「埔里鎮」、「國姓鄉」、「鹿谷鄉」；嘉義「中埔鄉」、「阿里山鄉」、「梅山鄉」；高雄「六龜鄉」、「那瑪夏區」、「桃源區」；花蓮「秀林區」。
購屋避開順向坡 一網址可查
台灣山區多，進一步觀察農業部資料可發現，警戒區除了偏鄉地帶，六都也有不少人口密集區域也表列有名，如新北市中和、汐止、新店、新莊；台北市士林、文山、信義；桃園市大溪、桃園區、龜山；台中市太平、潭子、北屯；台南市六甲；高雄六龜、岡山、旗山、鼓山等。
中信房屋研展室副理莊思敏表示，台灣天災多，除了地震、土石流等，近日更要慎防淹水，以住家來說，雖然房價已高，但仍應盡量避免購買山區「順向坡」住宅。
她指出，「順向坡」住宅為早年部分縣市長濫發建造所留下的遺毒，除了有土石流危險，社區定期須支付「擋土牆」維護費用，也有部分社區居民不願支付，導致維護困難，要避開這些房屋，建議可參考「國家災害防救科技中心」網站→勾選「潛勢區」查詢。
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