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中信兄弟拚客場封王不噴香檳！外野備妥破千彩帶　放眼全年度王位

記者林之越/桃園報導

▲中信兄弟距離下半季封王倒數魔術數字M1，有望今（29）日在桃園棒球場封王，球團方表示賽後不會噴香檳慶祝，但針對外野的球迷部分，至少備妥破千條彩帶。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟距離下半季封王倒數魔術數字M1，有望今（29）日在桃園棒球場封王，球團方表示賽後不會噴香檳慶祝，但針對外野的球迷部分，至少備妥破千條彩帶。（圖／中信兄弟提供）
中信兄弟拚客場封王不噴香檳！下半季戰績龍頭中信兄弟，昨（28）日以1：0險勝樂天桃猿後，封王魔術數字減少到M1，有望在今（29）日交手樂天桃猿的比賽完成封王。不過兄弟球團表示，適逢樂天的「辣酷甜趴」主題日活動，若成功自力封王的話，將會在右外野發放黃色彩帶給象隊球迷，並拋出黃色彩帶慶祝，但就不會噴香檳

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客場封王不噴香檳　賽後慶祝走溫馨風

兄弟除了在本場擊敗樂天，達成自力封王的條件外，若富邦悍將、味全龍在台北大巨蛋之戰，由富邦勝出的話，味全將確定無緣爭奪下半季冠軍，兄弟的魔術數字也自動歸零。

由於本周末恰好是樂天的最後一個主題日「辣酷甜趴」，對於完成封王的賽後慶祝活動，兄弟球團官方表示，目前已經備妥至少千條黃色彩帶，若兄弟本場戰勝樂天，達成自力封王，將會把彩帶發放給右外野球迷，以拋下彩帶的方式慶祝，但不會噴香檳

樂天球團也給將會留下15分鐘時間慶祝給象隊，由教練、球員們簡單致詞向球迷致意。另外，球團方也表示，目前球隊仍以年度勝率作為主要考量，接下來回到主場是否有後續活動，則會視情況再行討論。

▲中信兄弟昨（29）日1：0險勝樂天桃猿，且戰績排名第2名的味全龍也輸球，下半季封王數字來到M1，有望今晚在桃園球場完成封王，也將會是總教練平野惠一首年帶隊就奪下的季冠軍。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟昨（29）日1：0險勝樂天桃猿，且戰績排名第2名的味全龍也輸球，下半季封王數字來到M1，有望今晚在桃園球場完成封王，也將會是總教練平野惠一首年帶隊就奪下的季冠軍。（圖／中信兄弟提供）

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