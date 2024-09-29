大谷翔平轉換打擊模式、再當「3割男」！主帥透露調整：他很聰明

不讓中信兄弟輕易封王！林子偉4局下炸裂2分砲　樂天桃猿2：2追平

記者林之越/桃園報導

▲中信兄弟今（29）日在樂天球場迎接攸關封王一戰，首局就有分數進帳，而陳子豪則是在3局下炸裂陽春砲，不過卻被樂天的林子偉敲出兩分砲追平。（圖／記者林柏年攝）
▲中信兄弟今（29）日在樂天球場迎接攸關封王一戰，首局就有分數進帳，而陳子豪則是在3局下炸裂陽春砲，不過卻被樂天的林子偉敲出兩分砲追平。（圖／記者林柏年攝）
中信兄弟今（29）日作客樂天桃猿，距離下半季封王M1，只要能擊敗樂天，就將自力封王，倘若未能擊敗樂天桃猿，也可能靠著味全龍敗給富邦悍將，將魔術數字歸0。兄弟首局就靠著陳俊秀，棒打前東家，送回球隊第1分，3局上，輪到陳子豪炸裂，敲出1發右外野方向的陽春砲，然而，樂天在4局下靠著林子偉的兩分砲，一棒將比分追平，目前4局結束，兄弟2：2樂天。

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陳子豪開轟助攻　林子偉兩分砲反擊

面對樂天先發陳克羿，兄弟張志豪首打瞄準偏高的變化球，敲出右外野的落地安打，並靠著犧牲短打及內野滾地球，一路推進上三壘，隨後陳俊秀敲出適時的中左外野安打，兄弟搶下1：0領先

2局下樂天掀起反攻，朱育賢、梁家榮接連敲安，宋嘉翔選到四壞球保送，樂天攻佔上滿壘，但林立最終遭到三振，攻勢戛然而止。比賽進入3局上，陳子豪一棒炸裂，從陳克羿手中敲出右外野方向的陽春砲，幫助兄弟再添分數，目前3局結束，兄弟2：0領先樂天。

4局下，梁家榮率先敲安上壘，接力打擊的林子偉，瞄準該打席第一球就出棒，結果形成右外野方向的全壘打，一幫將比分追成2：2平手，不打算讓兄弟輕易取勝。



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