不讓中信兄弟輕易封王！林子偉4局下炸裂2分砲　樂天桃猿2：2追平

我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟今（29）日作客樂天桃猿，距離下半季封王M1，只要能擊敗樂天，就將自力封王，倘若未能擊敗樂天桃猿，也可能靠著味全龍敗給富邦悍將，將魔術數字歸0。面對樂天先發陳克羿，2局下樂天掀起反攻，朱育賢、梁家榮接連敲安，宋嘉翔選到四壞球保送，樂天攻佔上滿壘，但林立最終遭到三振，攻勢戛然而止。，目前3局結束，兄弟2：0領先樂天。4局下，梁家榮率先敲安上壘，