中信兄弟今晚贏球下半季就確定封王！峮峮、韓籍女神邊荷律都來了

中華職棒目前在下半球季位居龍頭的中信兄弟，目前封王魔術數字來到了M1，今（29）日則是前往桃園球場踢館樂天桃猿，只要贏球就能夠確定在下半季封王，倘若未能擊敗樂天，也可能靠著味全龍敗給富邦悍將，將魔術數字歸零。而今日攸關封王的關鍵一戰，中信兄弟的啦啦隊Passion Sisters人氣女孩峮峮、韓籍女神邊荷律也來到桃園球場替兄弟應援，目標在今天就要拋下黃色彩帶。
兄弟今贏球下半季就封王 峮峮、邊荷律都來了
中信兄弟下半季目前戰績34勝21敗，位居聯盟龍頭寶座，距離排行第二的味全龍隊有5場勝差，封王魔術數字則是來到了M1，黃衫軍也要力拼在今日就贏球封王，若是落敗而富邦悍將在台北大巨蛋擊敗味全龍，兄弟也能以非自力的方式封王。
而如此關鍵的一戰，兄弟啦啦隊Passion Sisters許多成員也來到現場，在外野賣力替球隊應援，當中也包含了人氣成員峮峮，以及韓籍女神邊荷律。
至於今日贏球就封王的關鍵戰役，團隊心態是否有因此改變，兄弟日籍總教練平野惠一賽前則表示，「基本上沒有什麼不同，希望他們保持著平常心應戰，很多事都是從春訓開始提醒，只會想著要怎麼呈現一場好比賽給觀眾。」
兄弟下半季表現亮眼 樂天主帥不吝嗇給稱讚
而樂天桃猿總教練古久保健二，則是對於下半季表現出色的兄弟，不吝嗇給予稱讚，他表示：「他們（中信兄弟）的打線很完整，洋將戰力也是，不論上、下半季都是一支很強的球隊，而且他們給對手的縫隙很小，是支很厲害的隊伍。」
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中信兄弟下半季目前戰績34勝21敗，位居聯盟龍頭寶座，距離排行第二的味全龍隊有5場勝差，封王魔術數字則是來到了M1，黃衫軍也要力拼在今日就贏球封王，若是落敗而富邦悍將在台北大巨蛋擊敗味全龍，兄弟也能以非自力的方式封王。
而如此關鍵的一戰，兄弟啦啦隊Passion Sisters許多成員也來到現場，在外野賣力替球隊應援，當中也包含了人氣成員峮峮，以及韓籍女神邊荷律。
至於今日贏球就封王的關鍵戰役，團隊心態是否有因此改變，兄弟日籍總教練平野惠一賽前則表示，「基本上沒有什麼不同，希望他們保持著平常心應戰，很多事都是從春訓開始提醒，只會想著要怎麼呈現一場好比賽給觀眾。」
兄弟下半季表現亮眼 樂天主帥不吝嗇給稱讚
而樂天桃猿總教練古久保健二，則是對於下半季表現出色的兄弟，不吝嗇給予稱讚，他表示：「他們（中信兄弟）的打線很完整，洋將戰力也是，不論上、下半季都是一支很強的球隊，而且他們給對手的縫隙很小，是支很厲害的隊伍。」