電動車充電有解？老社區增設「充電樁」　內政部修法降低開會門檻

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▲電動車存有「起火難滅」問題，社區安裝充電樁，還有電線走火疑慮。（資料照／翻攝畫面）

▲電動車占比不到1%，對於老舊社區而言，考量成本、安全等問題，大多難以通過。（示意圖／Pixabay）

▲國土署目前修訂新法，欲調降「特定事務」召開所有權人會議1/5門檻，讓增設充電樁會議能順利舉行。（示意圖／Pixabay）

台灣在政府推動綠能下，電動車越來越多，然而，台灣老屋多，「充電樁」設置問題也成為一大難題，經常成為社區糾紛的來源之一。國土署表示，「原有公寓大廈裝設充電樁，許多社區經常難以取得共識，將降低區分所有權人它案開會門檻，暢通溝通管道。」台灣推行電動車上路，事實上，安全問題仍未妥善準備，電動車使用「鋰電池」，一旦燃燒，將迅速產生「氟化氫、氯化氫」等有毒氣體，且也相對一般汽車更容易爆炸，即使大量用水也難已撲滅，有效方式為防火毯，及摻水砂石等，即使因知名藝人林志穎火燒特斯拉事件後引起社會關注，如今該滅火方式及滅火毯仍未普及。另外，私人社區安裝的「電線、電源」能否負荷，也是一大考驗，即使是新大樓，電線過載也相當危險，更何況台灣老屋多，若要安裝充電樁，除了通過台電評估外，也必須更換老舊電線，才能避免電線走火發生的可能性。據行政院主計處資料，全台汽車約8百萬餘量，其中，電動車占約6.4萬輛，整體占比不到1%，對於未裝設充電樁社區而言，「電動車主」數量就是少數民族，安裝充電樁必須經台電評估，同時電源必須重新配置，耗時費力，對於其他非電動車主而言，恐怕難有投下贊成票的動機。內政部新法，108年7月1日起申請之建照，建物停車空間內必須預留供電動車輛充電相關設備及裝置之裝設空間；之前建物，則須由《公寓大廈管理條例》投票表決，同意比至少過半才有安裝的可能性。內政部國土署建築管理組組長高文婷接受《NOWnews》訪問表示，依照現行條文，針對社區「特定事務」提案召開臨時會，區分所有權人須達1/5以上才達到開會門檻，同時，出席人數須達2/3，其中3/4投同意票才算過關。目前草案修法方向，主要是針對提案開會1/5門檻部分進行調降，讓其會議能夠更順利召開，112年5月8日行政院已審查通過、112年7月13日提送修正內容及說明至行政院，待行政院院會討論後依法制作業程序辦理。