大谷翔平轉換打擊模式、再當「3割男」！主帥透露調整：他很聰明

中信兄弟封王戰好夯！吸引14129人　連2日刷新桃園本季最多觀眾數

記者林之越/桃園報導

▲中信兄弟今（29）日在桃園球場進行攸關下半季封王一戰，吸引共14,129名觀眾進場，連2日刷新桃園球場本季觀眾人數新高。（圖／記者林柏年攝）
▲中信兄弟今（29）日在桃園球場進行攸關下半季封王一戰，吸引共14,129名觀眾進場，連2日刷新桃園球場本季觀眾人數新高。（圖／記者林柏年攝）
中信兄弟封王戰好夯！中職下半季戰績龍頭，中信兄弟下半季封王倒數魔術數字M1，今（29）日在桃園棒球場出戰樂天桃猿，有望奪下睽違2年的季冠軍。該場重要賽事也吸引眾多球迷到場觀戰，樂天球團稍早表示，本場比賽共有14,129名觀眾進場，是繼昨（28）日首場「猿象戰」進場的13,150人後，連2日刷新本季桃園球場最多觀眾數紀錄。

我是廣告 請繼續往下閱讀
適逢樂天女孩主題日　連2日刷新人數紀錄

由於本周末恰好是樂天的最後一個主題日「辣酷甜趴」，是以樂天女孩為主題，在2日的賽前、中場及賽後都有演出，原本就預估會吸引不少粉絲進場。巧合的是，剛好遇到攸關封王的經典「猿象大戰」，讓進場的觀眾人數一路飆升。

昨（28）日系列賽的首戰，就有13,150人進場，寫下樂天球場本季最多人數紀錄，今（29）日由於左、右外野都擠入大量象迷，再度改寫最高進場人數，來到14,129人，連2日刷新紀錄。值得一提的是，這個人數也是桃園棒球場自2019年來的新高。

▲中信兄弟距離下半季封王倒數魔術數字M1，有望今（29）日在桃園棒球場封王，球團方表示賽後不會噴香檳慶祝，但針對外野的球迷部分，至少備妥破千條彩帶。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟距離下半季封王倒數魔術數字M1，有望今（29）日在桃園棒球場封王，球團方表示賽後不會噴香檳慶祝，但針對外野的球迷部分，至少備妥破千條彩帶。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟力拚封王超狂！陳子豪炸裂單場雙響炮　6：2領先樂天桃猿

中信兄弟今晚贏球下半季就確定封王！峮峮、韓籍女神邊荷律都來了

中信兄弟下半季封王M1！平野強調「平常心應戰」　透露球隊氣氛好

中信兄弟拚客場封王不噴香檳！外野備妥破千彩帶　放眼全年度王位

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載