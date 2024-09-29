中信兄弟封王戰好夯！吸引14129人　連2日刷新桃園本季最多觀眾數

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟距離下半季封王倒數魔術數字M1，有望今（29）日在桃園棒球場封王，球團方表示賽後不會噴香檳慶祝，但針對外野的球迷部分，至少備妥破千條彩帶。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟封王戰好夯！中職下半季戰績龍頭，中信兄弟下半季封王倒數魔術數字M1，今（29）日在桃園棒球場出戰樂天桃猿，有望奪下睽違2年的季冠軍。該場重要賽事也吸引眾多球迷到場觀戰，樂天球團稍早表示，巧合的是，剛好遇到攸關封王的經典「猿象大戰」，讓進場的觀眾人數一路飆升。。值得一提的是，這個人數也是桃園棒球場自2019年來的新高。