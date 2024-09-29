中信兄弟封王戰好夯！吸引14129人　連2日刷新桃園本季最多觀眾數

中信兄弟封王戰好夯！中職下半季戰績龍頭，中信兄弟下半季封王倒數魔術數字M1，今（29）日在桃園棒球場出戰樂天桃猿，有望奪下睽違2年的季冠軍。該場重要賽事也吸引眾多球迷到場觀戰，樂天球團稍早表示，本場比賽共有14,129名觀眾進場，是繼昨（28）日首場「猿象戰」進場的13,150人後，連2日刷新本季桃園球場最多觀眾數紀錄。
適逢樂天女孩主題日 連2日刷新人數紀錄
由於本周末恰好是樂天的最後一個主題日「辣酷甜趴」，是以樂天女孩為主題，在2日的賽前、中場及賽後都有演出，原本就預估會吸引不少粉絲進場。巧合的是，剛好遇到攸關封王的經典「猿象大戰」，讓進場的觀眾人數一路飆升。
昨（28）日系列賽的首戰，就有13,150人進場，寫下樂天球場本季最多人數紀錄，今（29）日由於左、右外野都擠入大量象迷，再度改寫最高進場人數，來到14,129人，連2日刷新紀錄。值得一提的是，這個人數也是桃園棒球場自2019年來的新高。
我是廣告 請繼續往下閱讀
由於本周末恰好是樂天的最後一個主題日「辣酷甜趴」，是以樂天女孩為主題，在2日的賽前、中場及賽後都有演出，原本就預估會吸引不少粉絲進場。巧合的是，剛好遇到攸關封王的經典「猿象大戰」，讓進場的觀眾人數一路飆升。
昨（28）日系列賽的首戰，就有13,150人進場，寫下樂天球場本季最多人數紀錄，今（29）日由於左、右外野都擠入大量象迷，再度改寫最高進場人數，來到14,129人，連2日刷新紀錄。值得一提的是，這個人數也是桃園棒球場自2019年來的新高。