中信兄弟為何下半季「蛻變」？球評「東哥」黃忠義點出封王關鍵

中信兄弟睽違2年奪下下半季冠軍！中職中信兄弟今（29）日在桃園球場以8:5擊敗樂天桃猿，拿到下半季冠軍，總教練平野惠一首度帶兵就奪冠，《NOWnewsr今日新聞》招牌節目《野球名人房》主持人，名球評「東哥」黃忠義也分析兄弟封王的關鍵，他認為兄弟全隊「蛻變」，主要是投手方面可以守住勝利，是今年下半季兄弟贏球的原因。中信兄弟下半季封王，是隊史第19次半季冠軍，也是自2022年下半季奪冠後，睽違2年再度封王。
兄弟上半季戰績不差 下半季牛棚回穩
中信兄弟上半季戰績32勝28敗，勝率其實超過5成以上，但整體來看，牛棚常常不穩定，讓先發投手比較可惜，少了一些勝投。
不過「東哥」黃忠義認為，下半季開始，兄弟德保拉的專注力越來越好，拿下約7勝1敗的好成績，「小黑」吳俊偉、呂彥青也回穩。
事實上，雖然兄弟牛棚李振昌、蔡齊哲今年的確有遇到一些挫折，加上前半戰起伏高，這也讓兄弟錯失一些贏球機會。
但黃忠義表示：「主要還是球員的經驗、成熟度夠，守備依舊夠水準，打擊方面大家輪流跳出來，才讓兄弟有機會封王。」
黃忠義也強調，王建民投手教練跟平野惠一的搭配天衣無縫，這也讓兄弟權責劃分更明確，也不會有一些「雜音」。
「兄弟球迷多，教練團、球員壓力大，但要克服然後可以封王，這點實在不簡單。」黃忠義說。
此外，中信兄弟也在下半季對戰統一獅隊等球隊討到便宜，對戰獅隊下半季8勝3敗，簡直是「殺紅了眼」，因此在今天就順利登基。
對於未來兄弟展望，黃忠義認為，「洋投還是兄弟的優勢，未來在艾士特離隊後，爭取年度勝率方面，猛登、德保拉、克迪、象騎士等都還是很棒的投手輪值，要爭取年度第一會更加有機會。」
中信兄弟封王紀錄：
◎中信兄弟獲得2024下半季冠軍(35勝21敗0和，勝率0.625)
◎中信兄弟隊史第19次半季冠軍(1992~)【聯盟最多記錄】
◎中信兄弟隊史第17次自力封王(1992~)【聯盟最多記錄】
◎中信兄弟隊史隊史第12次下半季冠軍(1992~) 【聯盟最多記錄】
◎中信兄弟 平野惠一 總教練生涯首度半季冠軍〔中信兄弟隊史最多記錄:山根俊英4次、林易增4次〕
以上紀錄來源：中職聯盟提供
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中信兄弟上半季戰績32勝28敗，勝率其實超過5成以上，但整體來看，牛棚常常不穩定，讓先發投手比較可惜，少了一些勝投。
不過「東哥」黃忠義認為，下半季開始，兄弟德保拉的專注力越來越好，拿下約7勝1敗的好成績，「小黑」吳俊偉、呂彥青也回穩。
事實上，雖然兄弟牛棚李振昌、蔡齊哲今年的確有遇到一些挫折，加上前半戰起伏高，這也讓兄弟錯失一些贏球機會。
但黃忠義表示：「主要還是球員的經驗、成熟度夠，守備依舊夠水準，打擊方面大家輪流跳出來，才讓兄弟有機會封王。」
黃忠義也強調，王建民投手教練跟平野惠一的搭配天衣無縫，這也讓兄弟權責劃分更明確，也不會有一些「雜音」。
「兄弟球迷多，教練團、球員壓力大，但要克服然後可以封王，這點實在不簡單。」黃忠義說。
此外，中信兄弟也在下半季對戰統一獅隊等球隊討到便宜，對戰獅隊下半季8勝3敗，簡直是「殺紅了眼」，因此在今天就順利登基。
對於未來兄弟展望，黃忠義認為，「洋投還是兄弟的優勢，未來在艾士特離隊後，爭取年度勝率方面，猛登、德保拉、克迪、象騎士等都還是很棒的投手輪值，要爭取年度第一會更加有機會。」
中信兄弟封王紀錄：
◎中信兄弟獲得2024下半季冠軍(35勝21敗0和，勝率0.625)
◎中信兄弟隊史第19次半季冠軍(1992~)【聯盟最多記錄】
◎中信兄弟隊史第17次自力封王(1992~)【聯盟最多記錄】
◎中信兄弟隊史隊史第12次下半季冠軍(1992~) 【聯盟最多記錄】
◎中信兄弟 平野惠一 總教練生涯首度半季冠軍〔中信兄弟隊史最多記錄:山根俊英4次、林易增4次〕
以上紀錄來源：中職聯盟提供