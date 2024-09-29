解放房貸大撒幣、銀行法72-2修法？學者曝恐怖後果：銀行倒光光！

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲房貸水位控管，是為了避免房市翻轉時，引爆次貸風暴。（圖／NOWnews資料照）

▲「銀行法72-2」30%限制，金管會早已對危老都更、公益設施、廠房投資等開後門，已無再放水空間。（示意圖／新北市都更處提供）

▲一旦立法院願意針對「銀行法72-2」、放寬30%上限，台灣存戶恐怕也得像美國一樣自行承擔倒閉風險。（圖／美聯社／達志影像）

銀行房貸水位拉警報，央行祭出加重限貸令，房貸再度緊縮，僅名下無屋者首購倖免於難，就有人提出是否解放「銀行法72-2」、大撒幣？將房貸水位30%限制放寬，解決其他人房貸排隊、卡關等問題？財經學者章定煊接受《NOWnews》訪問指出，「如果放寬，一旦房市翻轉，銀行面臨倒閉時，存款人就必須共同承擔苦果！」所謂「房貸水位」係根據「銀行法72-2」規範上限為商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額總和之30%，國銀多以28%~28.5%作為警戒值。章定煊表示，當初立法初衷，是為了避免銀行放款是為了銀行放款過度集中不動產業，造成銀行系統性風險攀升，威脅金融體系，故制定30%為基準，一旦達到警戒線，房市翻轉時，銀行極有可能面臨倒閉風險，也就是所謂的「次貸風暴」。他進一步說明，放款過度集中不動產，一是信用風險(倒帳)，房市一旦翻轉，銀行只能回收房子或聲請法拍，但房市不好，法拍價格勢必相對差，甚至流拍；二是長期風險，因為銀行必須保有一定的流動資金應變突發事件，但房貸年期都是20年起跳，一旦遇到狀況，資金來不及回收，也會面臨資金周轉不靈問題。章定煊指出，「銀行法72-2」30%水位，分子是不動產質借總額、分母是「存款加金融債券」，目前多數銀行約28%多，而央行令各行目前房貸必須以「名下無首購優先排序」，就是因為存款會繼續增加，水位就會慢慢降下。至於要再進一步放寬或針對新建案交屋排外，恐怕空間不夠，因為目前「危老條例」法規上確定已排除在30%之外，金管會也曾用行政命令解讀，牴觸法律的方式，試圖將「都更、醫院、長照、廠房」等排外，所以本身風險就已經再度攀升。另外，央行亦不可能以行政命令牴觸法令，要求額外給予其它狀況「特殊待遇」，在資源有限情況下，自然選擇優先放貸給「新青安族」(名下無屋者)，其他房貸需求者，只能自己看著辦。既然「銀行法72-2」是法律，想要放寬就只能請立法院修法，但也相對要承擔銀行倒閉風險，如美國，這一波快速升息，就出現數家區域銀行倒閉的情況，但美國的銀行採取三種等級制度，這波倒閉的多數是最底層的區域銀行，利息給的相對較高，存款人就必須自行承擔倒閉風險。台灣的銀行，利率由中央統一調控，且多數占有公股，一旦出現問題，人民就會立刻哇哇叫，政府就要出面解決，基本上不太可能這樣玩，當然更不願讓「次貸風暴」發生，所以如果有人為了自身房貸困難，要立法院做出這樣的修法，未免也太異想天開了！