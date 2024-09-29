中信兄弟奪下半季冠軍！總教練平野惠一卻心繫總冠軍：還不能鬆懈

中信兄弟今（29）日在桃園球場以8：5擊敗樂天桃猿，達成自力封王條件，成為中職35年的下半季冠軍。日籍總教練平野惠一，首年帶隊就幫助兄弟拿下睽違2年的季冠軍，賽後受訪時，表示還沒有什麼實感，並且心繫年度總冠軍，直言：「還不能鬆懈」。
封王沒有實感 心中掛念總冠軍
兄弟在桃園球場外野區域，短暫進行季冠軍的慶祝儀式後，總教練平野惠一接受媒體訪問，對於拿下季冠軍，他表示：「現在還沒有什麼實感，但看到這兩天有這麼多兄弟球迷進場，而且知道有很多球迷是從各地來到這裡加油，為球隊加油，真的很開心有打一場好的比賽，並且把勝利呈現給球迷。」
接著，他說道：「當然可以拿到冠軍很開心，但換一個角度，就是還不能鬆懈，因為目標是全年總冠軍，今天結束以後就要馬上轉換心情，去面對另一場作戰。」
在得知全年度勝率寶座的競爭者，統一獅同日敗給台鋼雄鷹後，平野惠一回應道：「不太會在意其他球隊的輸贏，最重要的是，能夠一場一場比賽拿下來，希望球員不要忘記去年成績不好，感到不甘心的感覺，要帶著悔恨的感覺變得更強。」
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兄弟在桃園球場外野區域，短暫進行季冠軍的慶祝儀式後，總教練平野惠一接受媒體訪問，對於拿下季冠軍，他表示：「現在還沒有什麼實感，但看到這兩天有這麼多兄弟球迷進場，而且知道有很多球迷是從各地來到這裡加油，為球隊加油，真的很開心有打一場好的比賽，並且把勝利呈現給球迷。」
接著，他說道：「當然可以拿到冠軍很開心，但換一個角度，就是還不能鬆懈，因為目標是全年總冠軍，今天結束以後就要馬上轉換心情，去面對另一場作戰。」
在得知全年度勝率寶座的競爭者，統一獅同日敗給台鋼雄鷹後，平野惠一回應道：「不太會在意其他球隊的輸贏，最重要的是，能夠一場一場比賽拿下來，希望球員不要忘記去年成績不好，感到不甘心的感覺，要帶著悔恨的感覺變得更強。」