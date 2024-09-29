中信兄弟奪下半季冠軍！總教練平野惠一卻心繫總冠軍：還不能鬆懈

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▲中信兄弟今晚靠7局上的4分大局，張志豪敲出帶有超前分的安打，陳子豪再補上3分砲，終場在桃園球場以8：5擊敗樂天桃猿，在客場下半季封王，也拿到中職史上最多的隊史第19座季冠軍。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟總教練平野惠一首度執教第一個球季，就拿到下半季冠軍。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟今（29）日在桃園球場以8：5擊敗樂天桃猿，達成自力封王條件，成為中職35年的下半季冠軍。兄弟在桃園球場外野區域，短暫進行季冠軍的慶祝儀式後，總教練平野惠一接受媒體訪問，對於拿下季冠軍，他表示：「，並且把勝利呈現給球迷。」接著，他說道：「在得知全年度勝率寶座的競爭者，統一獅同日敗給台鋼雄鷹後，平野惠一回應道：「不太會在意其他球隊的輸贏，