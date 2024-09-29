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中信兄弟奪下半季冠軍！總教練平野惠一卻心繫總冠軍：還不能鬆懈

記者林之越/桃園報導

▲中信兄弟日籍總教練平野惠一，首年帶隊就幫助兄弟拿下睽違2年的季冠軍，賽後卻心繫總冠軍，直言還不能鬆懈。（圖／記者林柏年攝）
▲中信兄弟日籍總教練平野惠一，首年帶隊就幫助兄弟拿下睽違2年的季冠軍，賽後卻心繫總冠軍，直言還不能鬆懈。（圖／記者林柏年攝）
中信兄弟今（29）日在桃園球場以8：5擊敗樂天桃猿，達成自力封王條件，成為中職35年的下半季冠軍。日籍總教練平野惠一，首年帶隊就幫助兄弟拿下睽違2年的季冠軍，賽後受訪時，表示還沒有什麼實感，並且心繫年度總冠軍，直言：「還不能鬆懈」。

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封王沒有實感　心中掛念總冠軍

兄弟在桃園球場外野區域，短暫進行季冠軍的慶祝儀式後，總教練平野惠一接受媒體訪問，對於拿下季冠軍，他表示：「現在還沒有什麼實感，但看到這兩天有這麼多兄弟球迷進場，而且知道有很多球迷是從各地來到這裡加油，為球隊加油，真的很開心有打一場好的比賽，並且把勝利呈現給球迷。」

接著，他說道：「當然可以拿到冠軍很開心，但換一個角度，就是還不能鬆懈，因為目標是全年總冠軍，今天結束以後就要馬上轉換心情，去面對另一場作戰。

在得知全年度勝率寶座的競爭者，統一獅同日敗給台鋼雄鷹後，平野惠一回應道：「不太會在意其他球隊的輸贏，最重要的是，能夠一場一場比賽拿下來，希望球員不要忘記去年成績不好，感到不甘心的感覺，要帶著悔恨的感覺變得更強。

▲中信兄弟今晚靠7局上的4分大局，張志豪敲出帶有超前分的安打，陳子豪再補上3分砲，終場在桃園球場以8：5擊敗樂天桃猿，在客場下半季封王，也拿到中職史上最多的隊史第19座季冠軍。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟今晚靠7局上的4分大局，張志豪敲出帶有超前分的安打，陳子豪再補上3分砲，終場在桃園球場以8：5擊敗樂天桃猿，在客場下半季封王，也拿到中職史上最多的隊史第19座季冠軍。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟總教練平野惠一首度執教第一個球季，就拿到下半季冠軍。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟總教練平野惠一首度執教第一個球季，就拿到下半季冠軍。（圖／中信兄弟提供）

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