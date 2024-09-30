南機場整宅都更首案今簽約　921大地震「列紅單」危樓25年見曙光

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▲南機場都更問題，時任副市長張金鶚規劃下，重新引起重視，柯文哲強勢出手設都更工作站，開啟整合、溝通，蔣萬安接手後才終有小成。（圖／北市府提供）

▲單元3都更同意比達92%，也成為南機場整宅中，第一個招商成功的都更案。（模擬圖／台北市住都中心提供）

▲南機場整宅1~3共2,107戶，單元3占比僅約7.6%，台北市政府、台北市住都中心仍需持續努力。（圖／台北市住都中心提供）

南機場整宅單元3今（30）日簽約！南機場整宅921大地震後就被列為危樓，此後歷任市長在整合、搬遷等問題困難下，不是置之不理就是失敗告終，如今，終於又有了動靜，「單元3」日前招商成功，由將捷集團獲選，今日與台北市住都中心正式簽約。1999年發生921大地震，當時不少建物列入紅、黃單，所謂「黃單」建物，是指建築物非主要結構（室內隔間或天花板等）損壞或鄰近建物傾斜達一定程度以上，致生危險者；「紅單」則是指建築物主要結構（柱、樑、外牆、樓版、基礎淘空）損壞或建物傾斜達一定程度以上，致生危險者。南機場整宅在921大地震後，就被列入「紅單」，禁止住戶入住，應拆除重建後才能重獲新生，然而歷任市長不會做？不想做？很難做？總之，以「法規方式」慢慢解除「紅單」，遇到大地震，如花蓮403大地震，就再度把它列為紅單，反反覆覆，轉來轉去。多年後，有能力的人售屋搬家，沒能力的人繼續居住，多年後，屋主就剩一群投資客及弱勢戶，直到市長郝龍斌任內，時任副市長張金鶚極度重視建築安全問題，全力啟動台北市都更，南機場整宅再度引起社會關注，到了前任市長柯文哲任內，全力啟動整合，到了現任市長蔣萬安手上，終於第一案「單元3」成功整合並招商。南機場「單元3」位於中華路二段、中華路二段303巷、307巷、315巷5弄街廓，屬於南機場第一期整宅地區之第2、3棟，基地面積約3,898平方公尺，總戶數約160戶。由於同意比高達92%，成為南機場第一個招商的案例，重建後，預計興建RC構造之地上14層、地下4層建築物，外觀將延續原有紅磚元素，保有懷舊感，一樓則規劃店鋪空間，全案預計投資金額約新臺幣32億元，更新後約可興建樓地板達9,000坪以上，總銷售金額約70億元。將捷也承諾分別捐贈「忠義教育福祉園區」及「南機場幸福食物銀行」各200萬元，一同為地方社區發展盡心力。整宅南機場整宅屋齡高達50年，北市府於2018年8月15日公告劃定為七個都市更新單元，其中，1~3期總戶數2,107戶，每戶約8~12坪，且不少戶別持有人眾多，住戶不易聯繫，還有許多投資客看準都更效益持有，房屋則出租給弱勢族群，導致市府整合不易，一方面必須安置弱勢戶，一方面還要與投資客對抗。台北市住都中心指出，中心自2015年設立駐地工作站，迄今多達3,200多個日子，舉辦超過300場以上的說明會，從陌生拜訪到成為住戶信賴的好鄰居，透過持續的溝通互動化解分歧的意見，並凝聚社區的向心力，未來也將持續努力，讓市民住得更好、更加安全。繼單元3後，單元4、5因0403大地震造成建物受損，市府已協助住戶啟動公辦都更7599意願整合，目前已通過第一階段75%意願門檻，目前進行規劃方案評估作業中。單元1及單元2則以成立更新會之自辦都更方式凝聚共識，進行公辦都更意願調查作業中。