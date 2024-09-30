MLB季後賽國聯外卡生死鬥！勇士、大都會明雙重賽　響尾蛇等著看

MLB美國職棒大聯盟例行賽最終日，國聯外卡爭奪戰還未落幕，亞特蘭大勇士、紐約大都會必須在明天（10月1日）進行最後兩場補賽（雙重賽）才能決定季後賽席位。這兩隊在上周的系列賽因為天候不佳，其中兩場比賽改期進行，碰巧就成為例行賽最終的大決戰，牽動到響尾蛇的命運。國聯外卡競爭激烈，教士以93勝69敗奪下外卡第1，剩下2個名額將由勇士、大都會、響尾蛇爭奪。勇士、大都會目前戰績同為88勝72敗，兩隊明日講進行雙重賽，響尾蛇則以89勝73敗結束賽季，能否拿到外卡等看勇士、大都會雙重賽結果。
國聯外卡劇本變變變 勝負一次看
國聯外卡3個名額，教士以93勝69敗奪下外卡第1確定拿下1席（第4種子），剩餘兩席形成「3搶2」，勇士、大都會將在24小時內連打兩場決勝負。
兩隊開打有3種可能的結果：
＊若勇士2連勝，將由勇士（5）、響尾蛇（6）晉級。
＊若大都會2連勝，將由大都會（5）、響尾蛇（6）晉級。
＊若兩隊1勝1負，將由勇士（5）、大都會（6）晉級。
從以上對戰組合來看，只要勇士、大都會只要不在雙重賽被對手橫掃就可以一起晉級，第5種子會在首輪對上教士，之後強碰第1種子道奇隊。第6種子首輪對戰中區冠軍密爾瓦基釀酒人，之後對戰第2種子費城人，若勇士晉級就是第5種子。
大都會本來在9月中還在外卡爭奪戰領先勇士隊，但之後吞下一波3連敗，被勇士以一波5連勝迎頭趕上，被逼入生死雙重賽。
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國聯外卡3個名額，教士以93勝69敗奪下外卡第1確定拿下1席（第4種子），剩餘兩席形成「3搶2」，勇士、大都會將在24小時內連打兩場決勝負。
兩隊開打有3種可能的結果：
＊若勇士2連勝，將由勇士（5）、響尾蛇（6）晉級。
＊若大都會2連勝，將由大都會（5）、響尾蛇（6）晉級。
＊若兩隊1勝1負，將由勇士（5）、大都會（6）晉級。
從以上對戰組合來看，只要勇士、大都會只要不在雙重賽被對手橫掃就可以一起晉級，第5種子會在首輪對上教士，之後強碰第1種子道奇隊。第6種子首輪對戰中區冠軍密爾瓦基釀酒人，之後對戰第2種子費城人，若勇士晉級就是第5種子。
大都會本來在9月中還在外卡爭奪戰領先勇士隊，但之後吞下一波3連敗，被勇士以一波5連勝迎頭趕上，被逼入生死雙重賽。