MLB季後賽國聯外卡生死鬥！勇士、大都會明雙重賽　響尾蛇等著看

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲亞特蘭大勇士隊力爭上游，強打者Matt Olson會是關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒大聯盟例行賽最終日，國聯外卡爭奪戰還未落幕，亞特蘭大勇士、紐約大都會必須在明天（10月1日）進行最後兩場補賽（雙重賽）才能決定季後賽席位。這兩隊在上周的系列賽因為天候不佳，其中兩場比賽改期進行，碰巧就成為例行賽最終的大決戰，牽動到響尾蛇的命運。國聯外卡3個名額，確定拿下1席（第4種子），剩餘兩席形成「3搶2」，勇士、大都會將在24小時內連打兩場決勝負。＊若勇士2連勝，將由勇士（5）、響尾蛇（6）晉級。＊若大都會2連勝，將由大都會（5）、響尾蛇（6）晉級。＊若兩隊1勝1負，將由勇士（5）、大都會（6）晉級。大都會本來在9月中還在外卡爭奪戰領先勇士隊，但之後吞下一波3連敗，被勇士以一波5連勝迎頭趕上，被逼入生死雙重賽。