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擊敗大谷！Luis Arraez連三年拿下打擊王　寫下大聯盟首見紀錄

記者吳政紘/綜合報導

▲聖地牙哥教士隊Luis Arraez揮棒速度雖然慢，但連3年拿下打擊王。（圖／美聯社／達志影像）
▲聖地牙哥教士隊Luis Arraez揮棒速度雖然慢，但連3年拿下打擊王。（圖／美聯社／達志影像）
Arraezr擊敗大谷翔平！MLB聖地牙哥教士今（30）日例行賽最終戰對上亞利桑納響尾蛇，教士陣中明星二壘手Luis Arraez此役敲出本季第200支安打，最終以.314打擊率結束例行賽，以些微差距擊敗大谷翔平，拿下國聯打擊王，Arraez也寫下大聯盟首位連三季在不同球隊拿下打擊王的紀錄。此外Arraez也是大聯盟歷史第4位，在單一賽季效力兩支球隊最終拿下打擊王的選手，前四位分別是1932年的Dale Alexander、1947年的Harry Walker以及2021年的Trea Turner。

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最終戰守住些微領先　Arraez粉碎大谷三冠王美夢

Arraez2022年效力明尼蘇達雙城，該賽季以.316拿下美聯打擊王，2023年Arraez轉戰馬林魚，以.354拿下國聯打擊王，今年季中轉戰教士，在例行賽最終戰距守住優勢，再度連莊打擊王，讓大谷無緣成為87年來首位國聯打擊三冠王。

去年在馬林魚拿下打擊王，Arraez成為繼Benny Kauf後，首位連續兩個賽季在不同球隊拿下打擊王的紀錄，今年Arraez再創新紀錄，成為大聯盟史上第一位連三季在不同球隊拿下打擊王的選手。

此外Arraez也是大聯盟歷史第4位，在單一賽季效力兩支球隊最終拿下打擊王的選手，前四位分別是1932年的Dale Alexander、1947年的Harry Walker以及2021年的Trea Turner。

▲例行賽來到尾聲，洛杉磯道奇隊只剩下最後一場比賽，大谷翔平目前在國聯打擊王的競爭上落後給科羅拉多教士隊強打Luis Arraez，若要拿下賽季「三冠王」，他得再最終戰打出近乎完美的打擊表現才有可能。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平在國聯打擊王的競爭上落後給教士隊強打Luis Arraez，無緣「三冠王」。（圖／美聯社／達志影像）

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