擊敗大谷！Luis Arraez連三年拿下打擊王　寫下大聯盟首見紀錄

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大谷翔平在國聯打擊王的競爭上落後給教士隊強打Luis Arraez，無緣「三冠王」。（圖／美聯社／達志影像）

Arraezr擊敗大谷翔平！MLB聖地牙哥教士今（30）日例行賽最終戰對上亞利桑納響尾蛇，教士陣中明星二壘手Luis Arraez此役敲出本季第200支安打，最終以.314打擊率結束例行賽，以些微差距擊敗大谷翔平，拿下國聯打擊王，Arraez2022年效力明尼蘇達雙城，該賽季以.316拿下美聯打擊王，2023年Arraez轉戰馬林魚，以.354拿下國聯打擊王，今年季中轉戰教士，在例行賽最終戰距守住優勢，再度連莊打擊王，讓大谷無緣成為87年來首位國聯打擊三冠王。去年在馬林魚拿下打擊王，Arraez成為繼Benny Kauf後，首位連續兩個賽季在不同球隊拿下打擊王的紀錄，今年Arraez再創新紀錄，成為大聯盟史上第一位連三季在不同球隊拿下打擊王的選手。此外Arraez也是大聯盟歷史第4位，在單一賽季效力兩支球隊最終拿下打擊王的選手，前四位分別是1932年的Dale Alexander、1947年的Harry Walker以及2021年的Trea Turner。