百萬象迷吶喊球員聽到了！中信兄弟球星喊話：歡迎季後賽塞爆主場

百萬象迷吶喊球員聽到了！中信兄弟昨（29）日在桃園球場以8：5擊敗樂天桃猿，達成自力封王條件，成功拿下中職35年的下半季冠軍，確定和統一7-ELEVEn獅、樂天攜手前進季後賽。兄弟雖然在客隊封王，但全場仍降下「黃色彩帶雨」，讓陣中球星陳子豪、吳俊偉等人都相當感動，資深老將張志豪則是向球迷喊話：「歡迎季後賽塞爆我們主場。」
笑稱象迷很恐怖 客場封王像主場
兄弟球團賽前表示，當天備妥3千條黃色彩帶，主要發放給右外野觀眾，但沒想到不少球迷都自行準備彩帶，所以在比賽結束當下，包含左外野以及內野一、三壘側都有彩帶落下，如同兄弟在主場封王。
張志豪賽後受訪時笑說：「我們中信兄弟球迷很恐怖，會把人家主場變成客場，但這是我們最需要的。」敲出單場雙響炮的陳子豪同樣說道：「這是人家的家裡，然後搞得好像自己家一樣，聽到應援的時候就會蠻開心的。」
在9局下球隊失了3分後，負責上場關門的「小黑」吳俊偉表示：「因為今天是客場嘛，但還是看到很多中信兄弟的球迷這樣子，真的很感謝球迷，這一年的支持。」
張志豪目標總冠軍 盼主客場都塞爆
本場比賽，張志豪擔任先發第一棒，共4打數敲出2支安打，都是攸關得分的重要適時安打。賽後受訪時，感慨說道：「對我來說，是久違的黃海，每個人都想要為球隊盡一份心力，是大家一起努力過來的，現在我想要再拿一個冠軍。」
並且，他也霸氣喊出「總冠軍MVP」的目標，直言：「自從我拿過兩次（敗隊優秀球員）之後，這是我一直以來的目標，總冠軍，然後拿下總冠軍賽的MVP，幫助球隊。」
張志豪最後也向球迷們喊話，說道：「希望他們能夠，在最後季後賽，能夠踴躍進場，塞爆主場，或者是塞爆人家的客場。」
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兄弟球團賽前表示，當天備妥3千條黃色彩帶，主要發放給右外野觀眾，但沒想到不少球迷都自行準備彩帶，所以在比賽結束當下，包含左外野以及內野一、三壘側都有彩帶落下，如同兄弟在主場封王。
張志豪賽後受訪時笑說：「我們中信兄弟球迷很恐怖，會把人家主場變成客場，但這是我們最需要的。」敲出單場雙響炮的陳子豪同樣說道：「這是人家的家裡，然後搞得好像自己家一樣，聽到應援的時候就會蠻開心的。」
在9局下球隊失了3分後，負責上場關門的「小黑」吳俊偉表示：「因為今天是客場嘛，但還是看到很多中信兄弟的球迷這樣子，真的很感謝球迷，這一年的支持。」
張志豪目標總冠軍 盼主客場都塞爆
本場比賽，張志豪擔任先發第一棒，共4打數敲出2支安打，都是攸關得分的重要適時安打。賽後受訪時，感慨說道：「對我來說，是久違的黃海，每個人都想要為球隊盡一份心力，是大家一起努力過來的，現在我想要再拿一個冠軍。」
並且，他也霸氣喊出「總冠軍MVP」的目標，直言：「自從我拿過兩次（敗隊優秀球員）之後，這是我一直以來的目標，總冠軍，然後拿下總冠軍賽的MVP，幫助球隊。」
張志豪最後也向球迷們喊話，說道：「希望他們能夠，在最後季後賽，能夠踴躍進場，塞爆主場，或者是塞爆人家的客場。」