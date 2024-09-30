山陀兒颱風襲台！高雄又淹水房價會跌？專家曝「積或淹」是關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄近年房價飆漲不少，如美術館特區，短短5年漲逾8成。（圖/中信房屋提供）

▲莊思敏表示，短期積水不影響房價，但如果經常性積、淹水，恐不利房市。（圖／民眾提供）

山陀兒颱風步步逼進台灣，預計10月1日至10月3日上午影響台灣最大，上一次凱米颱風造成不少區域淹水，高雄更是重災區，如果這一次又淹水，是否會影響房價呢？中信房屋研展室莊思敏接受《NOWnews》訪問表示，「『短期積水』沒事，『常態性積水』、『真淹水』事情就大條了！」全球氣候劇烈變遷，台灣近年也經常出現強降雨，導致豪雨成災，淹水情事經常，上一次凱米颱風，造成高雄市區多處淹水，其中，鼓山美術館豪宅特區翠華路就淹成一片黃河，鼓山分局前水淹及腰，據了解，區域居住多名立委、議員，對於淹水情事，中央、地方多以降雨量超出設計解釋，不願以「淹水」稱呼，改以「積水」說明。高雄鼓山美術館特區，過往是高雄房價低價區，在市府重劃後，成為豪宅特區，原銷況不甚理想，近年高雄美術館、輕軌建設利多陸續到位，搭乘全台瘋炒房、台積電熱之下，房價水漲船高，目前成交均單價已達47.8萬/坪、5年漲幅逾8成。莊思敏指出，美術館特區擁有寬敞的街道和整齊的規劃，公園綠地遍布，人文氣息濃厚，並且周邊擁有中山國小、七賢國中等優質學區，吸引了多元的買房客群，無論是自住、首次購房、換屋、退休還是豪宅買家，都能在此找到合適的物件，不過，如果積、淹水如果成常態，恐影響購屋意願。關於凱米造成高雄多處淹水一事，高雄水利局解釋主要是因為強降雨量已超過所有設施與防護標準，不少護航說法亦將「淹水」改成「積水」稱呼。莊思敏表示，如果是「積水」，短時間內可退去，確實不影響房價，不過，如果經常性積水，又或者氣候變遷劇烈程度人力難以抗衡，變成經常性真淹水，房價恐怕就會hold不住。現在高雄房價寸土寸金，她建議，如果擔心買到淹水區域房屋，建議可參考「國家災害防救科技中心災害潛勢地圖」或「高雄市水利局-淹水潛勢圖」，並進一步查詢該區域是否位於「洪氾區」，能避則避，才不會花大錢買了房子，遇到淹水時，自己又一肚子氣。