勇士Chis Sale奪國聯三振王！追平「特快車」Nolan Ryan鬼神紀錄

本賽季轉戰美國職棒（MLB)亞特蘭大勇士的Chris Sale，今年投出回春表現，例行賽繳出18勝3敗、防禦率2.38、225次三振、WHIP1.01，225次的三振確定讓Sale拿下國聯三振王，成為「特快車」Nolan Ryan後，首位在三支不同球隊都拿下聯盟三振王的選手，明（1）日的勇士和大都會雙重戰，依照輪值表來看，Sale預計將在第二戰擔任先發，有望將本季三振數繼續推高。
雙重賽有望上場 Sale追逐投手三冠王偉業
Sale在轉戰勇士後，揮別傷病低潮，重新找回王牌身手，本季繳出18勝3敗、防禦率2.38、225次三振、WHIP1.01，225次的三振僅落後給底特律老虎的Tarik Skubal，而明（1）日勇士將和大都會展開補賽雙重戰，依照先發輪值來看，Sale有望在第二戰先發登板，若三振數超越Skubal，將拿下本季大聯盟投手三冠王。
目前國聯外卡只確定教士晉級季後賽，剩下2張門票將由響尾蛇、大都會、勇士來爭奪，勇士、大都會目前戰績同為88勝72敗，兩隊明日的雙重賽將是最關鍵的一役。
響尾蛇今（29）日擊敗教士後，例行賽拿下89勝73敗，能否晉級季後賽，將看明日勇士和大都會雙重賽的結果，若勇士、大都會各拿一勝，響尾蛇將被淘汰，勇士拿下兩勝，將由勇士、響尾蛇晉級，大都會拿下兩勝，則由大都會、響尾蛇晉級季後賽。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Sale在轉戰勇士後，揮別傷病低潮，重新找回王牌身手，本季繳出18勝3敗、防禦率2.38、225次三振、WHIP1.01，225次的三振僅落後給底特律老虎的Tarik Skubal，而明（1）日勇士將和大都會展開補賽雙重戰，依照先發輪值來看，Sale有望在第二戰先發登板，若三振數超越Skubal，將拿下本季大聯盟投手三冠王。
目前國聯外卡只確定教士晉級季後賽，剩下2張門票將由響尾蛇、大都會、勇士來爭奪，勇士、大都會目前戰績同為88勝72敗，兩隊明日的雙重賽將是最關鍵的一役。
響尾蛇今（29）日擊敗教士後，例行賽拿下89勝73敗，能否晉級季後賽，將看明日勇士和大都會雙重賽的結果，若勇士、大都會各拿一勝，響尾蛇將被淘汰，勇士拿下兩勝，將由勇士、響尾蛇晉級，大都會拿下兩勝，則由大都會、響尾蛇晉級季後賽。