今永昇太超狂新人年！單季飆15勝　笑談大谷翔平：他可能是外星人

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▲MLB洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，本季最終以「54轟59盜」的驚人表現結束例行賽，雖無緣完成55轟55盜的史詩級表現，但也成為大聯盟首位完成「50轟50盜」的選手。（圖／美聯社／達志影像）

▲這一季大谷翔平總計打出「54轟59盜」的全壘打和盜壘數字，成為史上第5位拿下聯盟全壘打王、同時盜壘超過40次的球員，而且是時隔112年再次有人達成此紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

今永昇太超狂新人年！芝加哥小熊日籍強投今永昇太，本季先發出賽29場，奪下15勝3敗，防禦率是頂尖的2.91，有爭奪新人王、賽揚獎的可能性。儘管繳出如此完美的新人年成績，相比季初風光加盟洛杉磯道奇的山本由伸，因為受到傷勢影響，因此只出賽18場，留下7勝2敗的成績，反倒是今永昇太整季保持健康，因而在新人年留下更讓人驚艷的成績。最終，今永昇太在23日先發對上華盛頓國民的比賽，繳出7局無失分好投，收下個人本季第15勝，為31歲的新人年劃下完美句點。根據日本媒體《Full-Count》的訪問指出，今永昇太本季2次在場上交手大谷翔平，且都沒有讓他敲出安打。對此，他本人回應道：「並接著認真說道：「，能夠堅持不懈地做這些事情，真的是非常了不起。」