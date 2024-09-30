今永昇太超狂新人年！單季飆15勝　笑談大谷翔平：他可能是外星人

今永昇太超狂新人年！芝加哥小熊日籍強投今永昇太，本季先發出賽29場，奪下15勝3敗，防禦率是頂尖的2.91，有爭奪新人王、賽揚獎的可能性。儘管繳出如此完美的新人年成績，日前接受日本媒體訪問時，談到同樣來自日本的洛杉磯道奇球星大谷翔平，今永昇太仍笑說：「他可能是一種名叫『大谷人』的外星人，因為他是獨一無二的存在。」
開季就寫超神紀錄 單季15勝作收
相比季初風光加盟洛杉磯道奇的山本由伸，因為受到傷勢影響，因此只出賽18場，留下7勝2敗的成績，反倒是今永昇太整季保持健康，因而在新人年留下更讓人驚艷的成績。
尤其今永昇太在開季的前9場比賽中，收下5勝0敗、防禦率0.84，寫下大聯盟生涯初登板，前9場比賽的最低防禦率紀錄，讓外界對這位日籍投手留下印象。最終，今永昇太在23日先發對上華盛頓國民的比賽，繳出7局無失分好投，收下個人本季第15勝，為31歲的新人年劃下完美句點。
回憶對決大谷 笑稱：他是不同人種
根據日本媒體《Full-Count》的訪問指出，今永昇太本季2次在場上交手大谷翔平，且都沒有讓他敲出安打。對此，他本人回應道：「因為他是頂尖選手中的頂尖，而且是有能夠用一擊扭轉局面的力量型選手。我記得投球給他時，都非常小心。」
接著談到大谷翔平本季可怕的54轟、59盜表現，今永昇太開玩笑說：「我想可能真的有外星人也說不定，他就是一種名叫『大谷人』的新人種，因為他是獨一無二的存在。」
並接著認真說道：「要有像他那樣的體能，可能只存在我的想像之中。我想他可能思考了10年、20年，或是從新秀時期就開始做了吧，能夠堅持不懈地做這些事情，真的是非常了不起。」
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相比季初風光加盟洛杉磯道奇的山本由伸，因為受到傷勢影響，因此只出賽18場，留下7勝2敗的成績，反倒是今永昇太整季保持健康，因而在新人年留下更讓人驚艷的成績。
尤其今永昇太在開季的前9場比賽中，收下5勝0敗、防禦率0.84，寫下大聯盟生涯初登板，前9場比賽的最低防禦率紀錄，讓外界對這位日籍投手留下印象。最終，今永昇太在23日先發對上華盛頓國民的比賽，繳出7局無失分好投，收下個人本季第15勝，為31歲的新人年劃下完美句點。
回憶對決大谷 笑稱：他是不同人種
根據日本媒體《Full-Count》的訪問指出，今永昇太本季2次在場上交手大谷翔平，且都沒有讓他敲出安打。對此，他本人回應道：「因為他是頂尖選手中的頂尖，而且是有能夠用一擊扭轉局面的力量型選手。我記得投球給他時，都非常小心。」
接著談到大谷翔平本季可怕的54轟、59盜表現，今永昇太開玩笑說：「我想可能真的有外星人也說不定，他就是一種名叫『大谷人』的新人種，因為他是獨一無二的存在。」
並接著認真說道：「要有像他那樣的體能，可能只存在我的想像之中。我想他可能思考了10年、20年，或是從新秀時期就開始做了吧，能夠堅持不懈地做這些事情，真的是非常了不起。」