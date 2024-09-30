大谷翔平與隊友場上「爆笑手勢」！球迷也笑歪：沒想到還真的盜壘

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▲大谷單場4打數1安打，還有1盜壘，以單季3成10，54轟，59盜壘，130分打點的好成績結束本季。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平在壘包上跟隊友爆笑手勢「對話」，當時二壘跑者Austin Barnes鼓勵大谷跑壘，雖然他速度不快，但為了要幫大谷翔平創紀錄，還是跑了（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平雙盜壘好猛！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇今（30）日在例行賽最終戰迎戰科羅拉多落磯隊，比賽進入到8局上，道奇Chris Taylor先敲出陽春砲追平比數，接著捕手Austin Barnes敲出安打上壘，下一棒的大谷翔平也擊出右外野安打，並在一、二壘有跑者的狀況下，道奇發動雙盜壘，讓大谷翔平跑出本季第59盜。事實上，根據賽後訪問，大谷很調皮的要Austin Barnes嘗試，不但比出「跑壘得分」的樣子，還比出手勢，雙方有點開玩笑的用手勢溝通，說：「沒想到還真跑了」、「