大谷翔平與隊友場上「爆笑手勢」！球迷也笑歪：沒想到還真的盜壘

大谷翔平雙盜壘好猛！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇今（30）日在例行賽最終戰迎戰科羅拉多落磯隊，日籍球星大谷翔平，單場4打數1安打，雖然沒有開轟，但他在比賽後段敲安上壘，並靠著戰術雙盜壘跑上二壘，完成賽季第59次盜壘，本季最終留下「54轟59盜」的歷史紀錄，幫助道奇以2：1贏球。大谷翔平在壘包上跟隊友爆笑手勢「對話」，當時二壘跑者Austin Barnes鼓勵大谷跑壘，雖然他速度不快，但為了要幫大谷翔平創紀錄，還是跑了，連大谷也十分驚訝。連球迷都說：「沒想到還真跑了」。
Austin Barnes有夠聰明 不但完成紀錄還幫助大谷
比賽進入到8局上，道奇Chris Taylor先敲出陽春砲追平比數，接著捕手Austin Barnes敲出安打上壘，下一棒的大谷翔平也擊出右外野安打，並在一、二壘有跑者的狀況下，道奇發動雙盜壘，讓大谷翔平跑出本季第59盜。
Austin Barnes賽後還原事實，他說：「我不是腳程快的選手，他們沒什麼注意我，但是我知道若上三壘，有機會以高飛犧牲打取分，所以我發現他們真的沒在注意我，所以我盜壘，這是我自己的決定。」
事實上，根據賽後訪問，大谷很調皮的要Austin Barnes嘗試，不但比出「跑壘得分」的樣子，還比出手勢，雙方有點開玩笑的用手勢溝通，Austin Barnes一直做出「不行」的手勢，但已經打定主意。連球迷都說：「沒想到還真跑了」、「Austin Barnes的傷好了？」、「Austin Barnes這傢伙喔！」等等留言，對兩人在壘包間的爆笑對話熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
比賽進入到8局上，道奇Chris Taylor先敲出陽春砲追平比數，接著捕手Austin Barnes敲出安打上壘，下一棒的大谷翔平也擊出右外野安打，並在一、二壘有跑者的狀況下，道奇發動雙盜壘，讓大谷翔平跑出本季第59盜。
Austin Barnes賽後還原事實，他說：「我不是腳程快的選手，他們沒什麼注意我，但是我知道若上三壘，有機會以高飛犧牲打取分，所以我發現他們真的沒在注意我，所以我盜壘，這是我自己的決定。」
事實上，根據賽後訪問，大谷很調皮的要Austin Barnes嘗試，不但比出「跑壘得分」的樣子，還比出手勢，雙方有點開玩笑的用手勢溝通，Austin Barnes一直做出「不行」的手勢，但已經打定主意。連球迷都說：「沒想到還真跑了」、「Austin Barnes的傷好了？」、「Austin Barnes這傢伙喔！」等等留言，對兩人在壘包間的爆笑對話熱議。