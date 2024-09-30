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大谷翔平54轟59盜完成歷史球季！道奇2:1落磯　三冠王只差一步

記者吳政紘/綜合報導

▲洛杉磯道奇大谷翔平，雖然沒有開轟但在比賽後段敲安上壘，並靠著戰術雙盜壘跑上二壘，完成賽季第59次盜壘。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇大谷翔平，雖然沒有開轟但在比賽後段敲安上壘，並靠著戰術雙盜壘跑上二壘，完成賽季第59次盜壘。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平54轟59盜結束球季！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇今（30）日在例行賽最後一場出戰科羅拉多落磯隊，日籍球星大谷翔平，單場4打數1安打，雖然沒有開轟但在比賽後段敲安上壘，並靠著戰術雙盜壘跑上二壘，完成賽季第59次盜壘，本季最終留下「54轟59盜」的歷史紀錄，也幫助道奇以2：1贏球。大谷翔平雖然已經打破各項紀錄，卻勇敢挑戰紀錄，道奇隊也是單季98勝，全年勝率第一進入季後賽。大谷賽後表示：「今年是很穩定的一年，對我來說是很棒的球季。」

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道奇比賽前段受到落磯隊先發投手Ryan Feltner壓制，前面6局僅敲2安，大谷翔平維持一棒、指定打擊，前3次打擊都是滾地球出局。落磯隊Sam Hilliard在2局下的陽春砲，在比賽前段取得領先。

比賽進入到8局上道奇展開反攻，Chris Taylor先敲出陽春砲追平比數，接著捕手Austin Barnes敲出安打上壘，下一棒的大谷翔平也擊出右外野安打，並在一、二壘有跑者的狀況下，道奇發動雙盜壘，讓大谷翔平跑出本季第59盜。

落磯隊隨後發生投手犯規，也免費送道奇分數，最終道奇就以1分差險勝。大谷單場4打數1安打，還有1盜壘，以單季3成10打擊率，54轟，59盜壘，130分打點的好成績結束本季。

大谷翔平本季締造54轟59盜的表現，雖然無緣完成55轟55盜，但是也完成「50轟50盜」的超級紀錄。並幫助道奇在國聯西區搶下三連霸，單季98勝，勝率超過6成，都是大聯盟第一。

不過大谷翔平完成54轟59盜已經是歷史紀錄，成為大聯盟史上首位單季至少50轟50盜的選手。他賽後表示：「雖然有不少紀錄，但回顧今年，是很穩定的一年，對我來說是很棒的球季。」對於自己挑戰三冠王只差0.04百分比，他則表示：「我不知道大概有多少差距，但沒有真正去想過這一點。」

此外，他在大聯盟連續2年拿下全壘打王寶座，今年他也幫助道奇打入季後賽，讓人期待他未來「二刀流」表現。

▲大谷單場4打數1安打，還有1盜壘，以單季3成10，54轟，59盜壘，130分打點的好成績結束本季。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷單場4打數1安打，還有1盜壘，以單季3成10，54轟，59盜壘，130分打點的好成績結束本季。（圖／美聯社／達志影像）

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