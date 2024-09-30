大谷翔平54轟59盜完成歷史球季！道奇2:1落磯　三冠王只差一步

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▲大谷單場4打數1安打，還有1盜壘，以單季3成10，54轟，59盜壘，130分打點的好成績結束本季。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平54轟59盜結束球季！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇今（30）日在例行賽最後一場出戰科羅拉多落磯隊，道奇比賽前段受到落磯隊先發投手Ryan Feltner壓制，前面6局僅敲2安，大谷翔平維持一棒、指定打擊，前3次打擊都是滾地球出局。落磯隊Sam Hilliard在2局下的陽春砲，在比賽前段取得領先。比賽進入到8局上道奇展開反攻，Chris Taylor先敲出陽春砲追平比數，接著捕手Austin Barnes敲出安打上壘，下一棒的大谷翔平也擊出右外野安打，並在一、二壘有跑者的狀況下，道奇發動雙盜壘，讓大谷翔平跑出本季第59盜。大谷翔平本季締造54轟59盜的表現，雖然無緣完成55轟55盜，但是也完成「50轟50盜」的超級紀錄。並幫助道奇在國聯西區搶下三連霸，單季98勝，勝率超過6成，都是大聯盟第一。不過大谷翔平完成54轟59盜已經是歷史紀錄，成為大聯盟史上首位單季至少50轟50盜的選手。此外，他在大聯盟連續2年拿下全壘打王寶座，今年他也幫助道奇打入季後賽，讓人期待他未來「二刀流」表現。