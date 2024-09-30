7月停班停課3天！她盼「這次別放颱風假」　原因曝光：荷包大失血

山陀兒颱風（Krathon）持續朝台灣靠近，今（30）日包含花蓮縣、台東縣、屏東縣等縣市已宣布6點過後停止上班、上課。其他縣市民眾也開始關注，明（1）日是否會放颱風假。不過在網路上，卻開始出現一票網友期盼「別停班停課」，因為7月時荷包才大失血過一次。
隨著山陀兒颱風持續接近台灣，在社群平台Threads上卻出現一票用戶開始懇求「拜託明天不要放假」、「拜託風雨不要太大，災情不要發生！」隨後更有一位網友透露，在7月份凱米颱風來襲時，自己所處的縣市連續3天宣布停班停課，公司也按照規定讓員工在家休息。
不過原PO也補充，「但是放一天就損失1100元薪水，上次放3天少了3300，我只是個領政府規定基本月薪的小社畜」，貼文意外引發一票網友共鳴表示：「自己拿特休用也不划算阿，颱風天哪裡都不能去」、「我也是這樣，薪水直接變少」、「我上次凱米放三天大概5200飛了」、「物流業也很討厭停班停課，貨量直接大亂」。
颱風天「停班停課」更詳細規定一次看
🟡停班停課薪資怎麼算？員工放颱風假雇主可不支薪
事實上，「颱風假」不是勞基法規中正規的假別，因此只能依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》中的規範，勞工可因安全因素不出勤到班，但雇主不得處罰，如：扣全勤獎、記曠職、自動計入事假等。
若碰到颱風假是正常「工作日」，員工有上班就正常給薪，沒上班則雇主也可不支薪，至於雇主是否要支付額外的加班費或加發津貼，則是隨企業自行決定。
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不過原PO也補充，「但是放一天就損失1100元薪水，上次放3天少了3300，我只是個領政府規定基本月薪的小社畜」，貼文意外引發一票網友共鳴表示：「自己拿特休用也不划算阿，颱風天哪裡都不能去」、「我也是這樣，薪水直接變少」、「我上次凱米放三天大概5200飛了」、「物流業也很討厭停班停課，貨量直接大亂」。
颱風天「停班停課」更詳細規定一次看
🟡停班停課薪資怎麼算？員工放颱風假雇主可不支薪
事實上，「颱風假」不是勞基法規中正規的假別，因此只能依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》中的規範，勞工可因安全因素不出勤到班，但雇主不得處罰，如：扣全勤獎、記曠職、自動計入事假等。
若碰到颱風假是正常「工作日」，員工有上班就正常給薪，沒上班則雇主也可不支薪，至於雇主是否要支付額外的加班費或加發津貼，則是隨企業自行決定。
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