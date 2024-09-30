掏空遠航36億！張綱維一審遭判14年　合庫前老董廖燦昌獲無罪

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前遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空遠航35.5億餘元，一度遭羈押又獲交保，被依違反證券交易法多罪起訴，合作金庫前董事長廖燦昌同案被控違法放貸給遠航，涉嫌違反銀行法等罪，全案歷時近4年審理，台北地方法院一審30日宣判，依涉銀行法等罪，判處張綱維14年有期徒刑，廖燦昌則獲無罪，全案可上訴。張綱維被判刑14年，得易科罰金部分應執行有期徒刑1年。同樣被判刑的還有前遠航副董事長鄭晴文，被判3年有期徒刑，得易科罰金部分應執行8月有期徒刑。前遠航協理陳建州則被判刑1年3月，得易科罰金。檢方起訴書指出，遠航因前董事長崔湧等人涉及不法致財務出現危機，於是向法院聲請重整獲准，不過張綱維卻隱匿自身沒有足夠財力或引進資金執行重整事務，而以樺福集團資金浥注遠航公司，詐得重整人資格而取得遠航經營及財產處分權，張綱維陳報不實重整計畫，並隱匿高利貸資金來源，虛增營收、美化財報，順利完成增資獲取復航許可後，開始侵占遠航資金，認定張綱維涉在2015年至2016年間以「轉調樺壹款」名義侵占遠航13億餘元。檢方表示，張綱維明知遠航在2015年10月13日的帳上已還清所有關係人代墊款，竟將樺福集團關係人負債轉嫁給遠航承擔，隔年由遠航公司向合庫台北分行貸款22億餘元，並將貸款償還樺福等關係人於安泰銀行的20億餘元欠款。此外，遠航2015年完成重整後，隔年就出現嚴重的財務赤字，張綱維為避免遠航遭民航局裁罰影響航權，明知「小坪頂房地」市場低迷，竟在2017年12月29日將該房地過戶給遠航，讓遠航承受財產損害。檢方指出，張綱維將遠航資產充作私人金庫，供樺福資金操作之用，甚至把爛尾樓等不良資產全部拋給遠航，更將債務轉嫁給社會大眾承擔，嚴重違背公司治理原則，認定他涉犯《證券交易法》財報不實罪、特別背信罪、違反公司法、偽造文書、詐欺、業務侵占、稅捐稽徵法、商業會計法、民用航空法等多項罪名。檢方痛批，張綱維不顧飛安問題，既無自有資金，也無力籌資添購新飛機、新發動機或更新飛航軟體，致遠航僅能沿用老舊飛機，嚴重影響飛航安全，置消費者旅運安全於不顧，影響民用航空業正常發展，涉犯情節至為重大，請法官從重量刑。