李珠珢住院「應援台出現怪物新人」！是少時Yuri　跳完舞秒被拖走

南韓職棒起亞虎啦啦隊「KIA Tigers Cheerleader」的李珠珢因為住院，9月班表全取消，所以在上週五（9／27）「韓華鷹」對上「起亞虎」的《2024 新韓 SOL BANK KBO聯盟》比賽上，見不到女神應援身影；不過應援台上竟出現「新面孔」，正是女團「少女時代」的成員俞利（Yuri），粉絲笑喊：「她在我前面發瘋！」俞利揮舞「韓華鷹」應援棒時，還慘被經紀人拉走，爆笑畫面瘋傳全網。
李珠珢月中宣布9月班表全取消，原因是身體不適需要住院治療，所以9月27日《2024 新韓 SOL BANK KBO聯盟》的啦啦隊應援台上，見不到女神應援身影。
當天賽事是「韓華鷹」對上「起亞虎」，俞利穿上「韓華鷹」的制服擔任開球嘉賓，她在球場上表示：「大家好，我是權俞利，很高興見到大家。能在我們隊的主場比賽中開球，我感到非常興奮，真的非常感謝，心情也很緊張！」、「季賽馬上就要結束了，希望我們的球迷和所有球員都能健康的結束賽季。韓華、起亞虎，加油！」
原以為開完球，俞利就會默默退場離開，沒想到她竟然帶著應援棒、髮箍「偷偷現身應援舞台」，賣力跳舞應援，舉動讓觀眾又驚又喜，笑喊俞利用發瘋的狀態「在我面前表演了13分鐘」，而搞笑的不只一樁，觀眾還發現下了應援台的俞利，又默默跑到樓上「繼續瘋」，拿著應援棒大吼大叫搖擺，經紀人受不了，跑上樓沒收俞利的應援棒「苦求她別鬧」，俞利不打算理會，一邊跟經紀人討價還價，一邊揮著外套應援，最後才乖乖「被帶走」。
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當天賽事是「韓華鷹」對上「起亞虎」，俞利穿上「韓華鷹」的制服擔任開球嘉賓，她在球場上表示：「大家好，我是權俞利，很高興見到大家。能在我們隊的主場比賽中開球，我感到非常興奮，真的非常感謝，心情也很緊張！」、「季賽馬上就要結束了，希望我們的球迷和所有球員都能健康的結束賽季。韓華、起亞虎，加油！」
原以為開完球，俞利就會默默退場離開，沒想到她竟然帶著應援棒、髮箍「偷偷現身應援舞台」，賣力跳舞應援，舉動讓觀眾又驚又喜，笑喊俞利用發瘋的狀態「在我面前表演了13分鐘」，而搞笑的不只一樁，觀眾還發現下了應援台的俞利，又默默跑到樓上「繼續瘋」，拿著應援棒大吼大叫搖擺，經紀人受不了，跑上樓沒收俞利的應援棒「苦求她別鬧」，俞利不打算理會，一邊跟經紀人討價還價，一邊揮著外套應援，最後才乖乖「被帶走」。