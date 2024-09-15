李珠珢住院治療！無預警公布9月「3場應援」全取消

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▲李珠珢缺席9月的應援。（圖／翻攝自IG）

▲李珠珢在台灣擁有高人氣。（圖／李珠珢IG）

南韓啦啦隊女神李珠珢因「三振舞」爆紅，漂亮的臉蛋也被說美到像AI，上個月底她才公布自己9月班表只有3天，讓許多粉絲叫苦連天，沒想到昨（14）日又無預警宣布3場全都取消，原因是她身體不適需要住院治療。李珠珢每個月底都會在IG限動公開下個月的班表，而從8月開始到9月都只有3場應援，讓許多粉絲覺得可惜，由於韓國的啦啦隊文化是，女孩們的聲勢不可壓過球星，因此一度傳出她是因為呼聲比球星還高所以應援場次才變少。就在粉絲替她抱不平時，李珠珢無預警在限動PO出最新消息，16日、21日和23日的應援場次都取消，原因是「因為住院治療要缺席了」，不少粉絲都擔心她的身體狀況。李珠珢在台灣擁有高人氣，先前前體育主播蔡明里就爆料，李珠珢將在明年球季來台灣發展，加盟中華職棒啦啦隊，知情人士指出，雖然台灣方面確實有跟李珠珢的經紀公司接觸，但是目前八字都還沒一撇，還是有很大的變數。生 日：2004年7月24日（20歲）身 高：170cm血 型：AB型出 道：2023年公 司：APEX comunications Co., Ltd.職 業：大韓民國啦啦隊MBTI：INTJ啦啦隊經歷：水原現代建設山州女子排球隊（2023～）水原韓國電力公司 KEPCO Vixtorm（2023～）富川韓亞1Q（2023～）高陽索諾天空槍手（2023～）起亞虎KIA（2024～）