10／1停班停課資訊曝！1段淹水到下巴採訪流出　民眾：沉浸式訪問

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▲▼雖然是舊的訪問，但因為剛好遇到颱風資訊，網友翻到昔日泰國媒體在水中的訪問，突破70萬人瀏覽。（圖／翻攝Threads）

山陀兒颱風來勢洶洶，預計週二到週四影響台灣最為明顯，目前北北基桃宣布10月1日正常上班上課。除了放假資訊受到民眾關注，今（30）日Threads上也討論起記者在颱風天上班的敬業狀況，同時發現昔日泰國遇水災時，儘管水位高達下巴，當地媒體與民眾依然淡定採訪與受訪，影片瀏覽已突破70萬，網友直呼：「泰國人的精神狀態跟幽默感一直都覺得是世界第一！」民眾十分關心明天是否放颱風假，台北市長蔣萬安今（30）日稍早在臉書發文宣布，台北市明（10月1日）維持正常上班上課，「臺北市尚未列入陸上警報範圍，明天（10／1）正常上班上課。請大家外出注意安全、提前做好防颱準備、關心最新颱風動態」。新北市的部分，也由市長侯友宜宣布正常上班上課：「據氣象署與氣象團隊資訊，新北市尚未列入山陀兒颱風陸上警戒區域，明（10／1）日正常上班上課，預估風雨在週三下午至週四上午對新北市影響最劇烈」。更多全台各縣市放假資訊，可「」查閱。民眾滑社群掌握山陀兒颱風的一切消息之外，昔日一段在泰國的採訪也立刻登上熱門，只見當地淹水後，記者不顧水位直逼下巴，仍前進災區採訪民眾，採訪者跟受訪者就整身泡在水裡，淡定的一問一答，畫面掀起討論：「泰國人的精神狀態跟幽默感一直都覺得是世界第一」、「真是不可思議」、「厲害的是攝影師吧？他們穿泳褲採訪嗎？」、「收音還有水流聲」、「居然連採訪都有沉浸式體驗了！？」、「都淹水這麼高了，還能這樣採訪！」而該段畫面已突破70萬人瀏覽，同時見識到媒體敬業的採訪精神，讓不少人敬佩。事實上，泰國多個區域從8月開始遭遇洪災，9月因颱風帶來的雨量和季節性暴雨，泰國北方陷入一片汪洋。泰國學者估計泰北洪災已造成數10億泰銖（約等同於台幣）的損失，泰國民間團體擔憂9月到10月水災會更嚴重，甚至擴及泰國中部和曼谷地區，呼籲政府應趁早規劃應對措施。