大谷翔平打擊率高達5成20！獲單周最佳球員　雙冠王日本球員第一

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▲大谷單場4打數1安打，還有1盜壘，以單季3成10，54轟，59盜壘，130分打點的好成績結束本季。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇當家日籍巨星大谷翔平，連續2週榮獲當週MVP。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平好神！美國職棒MLB洛杉磯道奇隊大谷翔平本季表現亮眼，大谷翔平今年賽季連續兩週獲得MVP獎項，這是大谷生涯第11次獲獎，也是日本球員獲得該獎項最多的球員。大谷從23日到29日出戰了6場比賽，敲出13支安打、1支全壘打、7分打點、4次盜壘，打擊率為0.520，OPS為1.371。他的打擊率名列前茅，OPS僅次於美國聯盟單週MVPJosé Ramírez（守護者）。大谷最後以54轟的紀錄，創下美聯、國聯連續2年都是全壘打王的紀錄。