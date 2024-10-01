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大谷翔平打擊率高達5成20！獲單周最佳球員　雙冠王日本球員第一

記者吳政紘/綜合報導

▲洛杉磯道奇大谷翔平，單季54轟59盜，拿下打點、全壘打雙冠王。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇大谷翔平，單季54轟59盜，拿下打點、全壘打雙冠王。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平好神！美國職棒MLB洛杉磯道奇隊大谷翔平本季表現亮眼，單季敲出54轟、跑出59次盜壘成功，更以高達9.1的fWAR（勝利貢獻值），大幅改寫由「指定打擊之神」，西雅圖水手名人堂球星Edgar Martinez的7.0fWAR賽季，寫下新的指定打擊單季紀錄。此外，大谷翔平同時拿下打點、全壘打雙冠王，也是日本球員史上第一人，他也在今天獲選單週MVP，上週打擊率高達.520。

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大谷表現亮眼　單週打擊率飆升

大谷翔平今年賽季連續兩週獲得MVP獎項，這是大谷生涯第11次獲獎，也是日本球員獲得該獎項最多的球員。

大谷從23日到29日出戰了6場比賽，敲出13支安打、1支全壘打、7分打點、4次盜壘，打擊率為0.520，OPS為1.371。

他的打擊率名列前茅，OPS僅次於美國聯盟單週MVPJosé Ramírez（守護者）。大谷最後以54轟的紀錄，創下美聯、國聯連續2年都是全壘打王的紀錄。

此外，大谷以單季3成10，54轟，59盜壘，130分打點的好成績結束本季，他在大聯盟史上創下首位單季50轟50盜的紀錄，也打破鈴木一朗、松井秀喜等人的全壘打、打點、盜壘成績，史上最強日本打者稱號當之無愧。

▲大谷單場4打數1安打，還有1盜壘，以單季3成10，54轟，59盜壘，130分打點的好成績結束本季。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷單場4打數1安打，還有1盜壘，以單季3成10，54轟，59盜壘，130分打點的好成績結束本季。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇當家日籍巨星大谷翔平，今(28)日面對落磯再度上演精彩發揮，不但先跑出第57次盜壘成功，6局上更一棒敲出超大號全壘打，第54轟同場出爐，道奇終場就以11：4痛宰洛磯。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇當家日籍巨星大谷翔平，連續2週榮獲當週MVP。（圖／美聯社／達志影像）

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