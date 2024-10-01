別管咖啡日了！今國際老人節CoCo開喝「21歲輕烏龍」20元回春優惠

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▲「21歲輕烏龍」系列新品，純茶、輕檸烏龍適逢「國際老人節」推出回春優惠。（圖／CoCo都可提供）

▲功夫茶開喝「斯芭樂西」100%芭樂純原汁新品，組合價109元優惠（原價130元）。（圖／功夫茶提供）

科普世界節日多元而有趣，今10月1日可不只是國際咖啡日，還是「國際老人節」，手搖飲料CoCo都可祭出限定優惠，開喝大杯「21歲輕烏龍」特價20元、「21歲輕檸烏龍」特價35元回春優惠，茶味清爽不苦澀，號召大家開喝青春的滋味。KUNG FU TEA功夫茶則開喝「斯芭樂西」100%芭樂純原汁飲品，今（10）日至11月30日，購買芭樂系列飲品各一杯，可享組合價109元；預告萬聖節還有「買一送一」優惠一次整理。別管國際咖啡日了！今10月1日還是成立了30年的「國際老人節」，呼籲全球關注老齡議題、關心年長者的生活。手搖飲料CoCo都可推廣快樂氛圍，特別推出「21歲輕烏龍」特價20元、「21歲輕檸烏龍」特價35元回春優惠活動，令人會心一笑。今10月1日購買21歲輕烏龍 (L)單杯特價20元（原價35元）、21歲輕檸烏龍(L)單杯特價35元（原價55元），全門市現場臨櫃、線上都可訂點餐都適用（商場門市/部分門市無售該品項，請以各門市公告供應為準）；優惠不併用、活動數量有限售完為止。KUNG FU TEA功夫茶今年再次推出「斯芭樂西」100%芭樂純原汁飲品，選用入秋後果核較小、果肉較厚的成熟芭樂做成100%純原汁，打造成清爽的「芭樂檸檬綠」、「芭樂輕檸」兩款新品，甜度高、香氣十足，還帶點微酸風味好順口。10月01日起至11月30日，到功夫茶購買芭樂系列飲品各一杯，可享組合價109元優惠（原價130元，單筆限購2組）；10月31日萬聖節，購買任一芭樂飲品，則有同品項「買一送一」優惠（單筆限購1組，數量有限，依現場提供為主）。